蔡思韵赴台拍戲順利煞科　陳柏霖蔡凡熙合作愉快獲贈「迷人」閃卡

蔡思韵（Cecilia）早前赴台灣拍戲，參演由億萬監製葉如芬領軍、《第九分局》導演王鼎霖的原創故事並參與編劇的動作喜劇《還錢》，今次蔡思韵首次出演台灣賀歲片的女主角，同戲還有台灣四位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹以及李銘忠相伴，四人在拍攝中都有不同的火花。

監製葉如芬（左起）、李銘忠、蔡思韵、陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹、導演王鼎霖。（電影公司提供）

電影於昨晚（14/8）在台北舉行煞科宴，一眾演員都有出席，監製同時宣布電影將於2024情人節檔上映，現場三位男生都將殺青花束獻給女主角蔡思韵，蔡思韵首次拍動作喜劇，電影更於賀歲檔上映，對此她表示既興奮又緊張。《還錢》帶給她不少個「第一次」：「今次係疫情後再去台灣拍戲，加上拍動作喜劇所以特別好玩。大家煞科後趁着有少少空檔，都有約出去一齊食飯、打羽毛球做些健康一點的運動，整個團隊都非常有愛對我好照顧。

今次是蔡思韵第一次拍喜劇。（電影公司提供）

而蔡思韵戲中的前度陳柏霖非常努力用廣東話大讚對方，他說：「今次思韵第一次拍喜劇，我覺得佢真係有天份，整個過程非常愉快，佢嘅普通話真係講得好好，節奏都好好。」同時一旁的Cecilia都即時大讚陳柏霖廣東話講得非常好。

煞科宴上大家都依依不捨，還約定Cecilia離開前要打羽毛球等健康活動。（電影公司提供）

然後心思細密的陳柏霖問蔡思韵以前有沒有拍過打戲，當蔡思韵回應沒有時，陳柏霖興奮地說：「難怪！因為她第一次拍打戲，我們對戲時她就真的打下來，然後就被打到了，超猛！然後我都很怕她出手，我都跟她說『演一下就好了，不要真的打』。」蔡思韵在台灣讀書的大學學長林哲熹也補充說：「我都有聽到柏霖提醒另一個動作演員要小心蔡思韵，不過大家一起拍戲很開心，她真的蠻好笑的。」

蔡凡熙特別為蔡思韵設計了一張極具「特色」的名片，獲全場大笑。（電影公司提供）

而當晚搞笑的亮點就在蔡凡熙大整蠱，特別為蔡思韵設計了一張極具「特色」的名片，讓大家都貼在身上。照片是蔡思韵反白眼，再加上「大推！激推！見到都說愛，香港優質女星蔡思韵」，更貼心地加上蔡思韵的IG帳號，幫她呼籲大家都要追蹤，事後他笑着解釋說：「給大家推廣一下，希望她將來有更好的發展。」