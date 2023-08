美國恐怖故事｜第12季9.20回歸　網民認唔出Kim Kardashian新造型

深受劇迷歡迎的《美國恐怖故事》(American Horror Story)長拍長有,早前公開全新第12季前導預告後,今日(19日)發布角色海報,同時宣布新一季將於9月20日回歸。

Emma Roberts回歸第12季。(IG圖片)

繼Emma Roberts及Sarah Paulson等演員回歸之外,美國名媛兼真人騷《Keeping Up With The Kardashians》的話題女王Kim Kardashian都加入演出。有不少劇迷看到海報後,都表示認不出Kim的新造型。

根據外國傳媒報道,新一季《美國恐怖故事》有別過往季數,並將會有由一位編劇單獨撰寫劇本及擔任節目統籌。創作人Ryan Murphy在聲明中表示,劇組非常歡迎在電視圈最閃耀的明星加入《美恐》大家庭。

新一季的故事靈感來自Danielle Valentine的小說,有著變形版《魔鬼怪嬰》之稱的《Delicate Condition》,描述一名女子確信有股邪惡的力量在阻礙著她組織家庭的夢想,導致她永遠無法懷孕生子。

除了Kim Kardashian,新加入的還有Cara Delevigne。(IG圖片)

除了Kim Kardashian,新加入的還有Cara Delevigne、《住院醫師》的Matt Czuchry)、《豔放80》的Michaela Jaé Rodrguez,以及曾在美恐宇宙現身的Zachary Quinto客串登場。