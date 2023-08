Netflix推出過多部戀愛綜藝及配對節目都大獲好評,包括《盲婚試嫁》(Blind For Love)、《最後通牒:唔結就分》(The Ultimatum: Marry or Move On)、《慾罷不能》(Too Hot To Handle)等。最近Netflix推出一部以唐氏綜合症患者為主題的配對節目《唐氏真愛》(Down For Love),希望透過節目讓觀眾更加了解唐氏綜合症患者的生活及在尋求真愛過程中遇到的困難。

《唐氏真愛》已登錄Netflix。(Netflix)

《唐氏真愛》邀請了在澳洲的6位患有唐氏綜合症的男女參加配對,各人都會透過約會來互相了解,最後配對是否成功就要留待觀眾自己發掘。節目的原意是為了最好的方式來向大家展示尋找真愛的方式,儘管最終沒有配對成功,無論節目中的主角們或者觀眾都會從中了解到自己想要怎樣的伴侶。

《唐氏真愛》邀請了在澳洲的6位患有唐氏綜合症的男女參加配對,各人都會透過約會來互相了解。(Netflix)

有不少觀眾及影評人都大讚節目很有愛,能讓外界更加了解唐氏綜合症患者的生活,還有他們是否值得擁有真愛。可能他們的路途比一般人較為困難,但他們都沒有放棄對愛情的憧憬。