Marvel、DC超級英雄特技越見粗疏　網民狠批比不上星爺22年前舊作

自Marvel製片廠於2008年推出首部MCU(漫威電影宇宙)作品《鐵甲奇俠》(Iron Man),開啟至今長達15年的超級英雄電影熱潮後,Marvel與DC兩家由漫畫鬥到大銀幕的超級英雄製片商,推出數十部電影作品賺盡票房。然而近年兩家製片商的作品被批評質素下降,猶其於一直賴以吸引觀眾的視覺電腦特技方面,更被狠批粗疏、似將未完成品照搬上大銀幕,亦因此漸漸流失往日的忠實影迷。

開啟漫威電影宇宙繼而成為超級英雄電影行業龍頭的Marvel,被指在《復仇者聯盟4:終局之戰》後,電影質素急降。(《復仇者聯盟4:終局之戰》宣傳畫)

DC漫畫的旗艦作品《正義聯盟》備受批評的程度,不下於對手Marvel。(《正義聯盟》宣傳畫)

日前有外國電影博客於社交媒體發文,批評Marvel及DC兩家製片商的近作質素欠佳、誠意欠奉,更以周星馳舊作《少林足球》為例,批評近年超級英雄電影的視覺特技比不上22年前的星爺作品,更以《少林足球》裡少林隊對戰魔鬼隊的橋段為例,表示電影在當年相對低成本的情況下,對功夫及足球結合的效果相當紥實,視覺上的破綻亦更容易令觀眾接受。

有外國電影評論博客直言周星馳2001年的作品《少林足球》的視覺特技比現在的DC及Marvel電影更好!(IG影片截圖)

該博客以《少林足球》裡少林隊對戰魔鬼隊的橋段畫面為例子說明。(IG影片截圖)

相信星爺也沒有想像過,22年前的作品會與今天的超級英雄電影相提比論。(IG影片截圖)

有傳當年《少林足球》的拍攝成本僅為1000萬港幣,在視覺特效上花費有傳為製作費用一半,並由已故知名特效導演鍾智行操刀。鍾智行為《少林足球》製作之視覺特效被受觀眾認同,更榮獲第21屆香港電影金像獎「最佳視覺特效」獎及金馬獎同一獎項,亦因此再次與周星馳合作,製作《功夫》的視覺特效並再次於金像獎及金馬獎上得獎。

有傳《少林足球》僅1000萬的成本中,有一半投放於製作視覺特技。(《少林足球》電影劇照)

《少林足球》的視覺特效由已故視覺特效導演鍾智行操刀,並憑作品首度獲得金像獎「最佳視覺效果」獎。(官方圖片)

相比22年前的香港電影《少林足球》,近年的超級英雄作品經常被影迷垢病,當中猶以Marvel去年重磅作品《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)裡外星單眼怪物的與畫面背景分離的異況,以及DC本年度新作《閃電俠》(The Flash)裡,透過電腦特技合成的多元宇宙人物,猶以驚喜現身的尼古拉斯基治(Nicholas Cage)飾演的超人,面貌被批評疑似特技未完成並失真。兩部作品以今時今日超過兩億美元(約港幣15億6700萬元)製作費的電影而言,實在強差人意。

Marvel有不少新作被認為視覺效果甩皮甩骨。(《奇異博士2:失控多重宇宙》電影劇照)