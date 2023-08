安東尼鶴健士新作演「英國舒特拉」　二戰前夕勇救669位猶太兒童

主演《沉默的羔羊》(The Silence of the Lambs)的奧斯卡得獎影帝安東尼鶴健士(Anthony Hopkins),以85歲高齡繼續活躍於荷里活電影,亦將於2024年推出新作《One Life》,暫定於2023年9月在美國上映。

安東尼鶴健士以85歲高齡參演《One Life》,飾演有「英國舒特拉」之稱的尼古拉斯溫頓。(《One Life》電影劇照)

尼古拉斯溫頓被稱為「英國舒特拉」。(《舒特拉的名單》電影劇照)

電影改編自傳記作品《If It's Not Impossible… The Life of Sir Nicholas Winton》,講述尼古拉斯溫頓(Sir Nicholas George Winton),年輕時雖然只是一位證券交易員,但卻於第二次世界大戰前夕,在捷克斯洛伐克協助拯救669名猶太裔兒童,逃過納粹德軍大戰期間的屠殺。

尼古拉斯溫頓於二戰前夕,協助669名猶太兒童逃離納粹德軍,並送往英國。(Getty Images)

《One Life》將尼古拉斯溫頓的故事搬上大銀幕,並由安東尼鶴健士飾演,他因為二戰時的義舉而被稱為「英國舒特拉」,然而他在戰後長達半世紀以來,一直閉口不提自己的善舉,直至妻子於1998年於家中發現一本剪貼簿,裡面詳細紀錄了許多人名、照片與相關文件,紀錄猶太人父母為免孩童裡送入集中營、將親生子女交託予溫頓,希望能夠有逃出生天的機會。為表揚溫頓的二戰期間的營救行動,捷克總統於2014向海頓授予最高榮譽白獅勳章,而溫頓則於翌年以106歲高齡逝世。