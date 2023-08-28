七月返歸｜AK解答傳聞MIRROR不出席頒獎禮　笑指：點會問Frankie

由江𤒹生（AK）、白靈主演的懸疑恐怖片《七月返歸》今日（28日）舉行夏日國際電影節，AK、導演謝家褀、監製文佩卿、譚玉瑛、太保、黃梓曜與黃梓樂亦到現場與大家見面，不少「生粉」亦特地前來為見偶像一面。AK今次首次擔任電影的主角飾演向榮一角，而黃梓樂在戲中則是飾演AK的小時候，AK與黃梓樂（梓樂）在活動後接受《香港01》的訪問。

不少「生粉」亦特地前來為見AK一面。(胡凱欣 攝)

梓樂在訪問中被問到拍戲會否很辛苦時，他說表示：「嗰個工廈係一個廠景嚟，冇冷氣㗎，得幾把風扇。」當時他更要一邊拍攝一邊做功課，認真辛苦。而AK亦說到梓樂當時拍完情緒激動的戲後，就默默在一旁說：「我要做功課啦，聽日要交啊。」至於拍攝時有否遇到靈異事件，梓樂則爆出原來當時在工廠大廈時有4隻「靈異物體」在場，而梓樂及AK都是最近才知道，但梓樂就說沒有因此而影響他之後再接恐怖片。

AK與黃梓樂（梓樂）在活動後接受《香港01》的訪問。(陳順禎 攝)

而AK在訪問中被問到有關網上謠傳MIRROR年尾將不會出席各大頒獎禮，AK就表示這個問題應該要問有地位的副隊長：「大家嗰陣時太過魯莽，應該問個膊頭有花嘅副隊長嘛呢啲嘢，點會問Frankie㗎？我哋係好想出席頒獎禮，而家協商緊個行程點做，嗰陣時應該要排演唱會，睇吓點樣排到演唱會又可以去到頒獎禮。」AK則表示自己其實很想去的，因為可以與不同的藝人進行交流。