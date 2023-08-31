不是你不愛你︱肥腸模仿魏浚生官腔式訪問　笑言：我負責幫佢翻譯

香港愛情電影《不是你不愛你》今日（30日）舉行電影開鏡儀式，導演葉念琛攜同台灣男神陳昊森、Mandy譚旻萱、梁仲恆、Hazel林熙彤、Anjaylia陳嘉寶、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、以及周漢寧等一眾主演出席，祈求拍攝順利、票房大賣！葉念琛再度操刀拍攝都市愛情電影，更邀請台灣演員陳昊森加盟，雲集一眾電影電視新銳演員一同合作，必定備受觀眾期待。

葉念琛新作《不是你不愛你》由陳昊森、譚旻萱、梁仲恆、周漢寧、Hazel林熙彤、Locker林家熙、徐浩昌（肥腸）、Anjaylia陳嘉寶等一同主演。（梁碧玲 攝）

肥腸與Locker林家熙於《不是你不愛你》開鏡上接受訪問。（梁碧玲 攝）

Locker林家熙與肥腸於《不是你不愛你》開鏡儀式上接受訪問，林家熙被問及與台灣男神陳昊森合作，有何妙計戰勝男神時表示：「戰勝佢？完全冇諗過喎！」肥腸隨即開玩笑指：「你有可能咩！」Locker則笑指：「係咁講廣東話等佢聽唔明囉！欺凌佢囉！」肥腸笑指：「我懷疑佢聽得明！我頭先對白裡面有一句『X街』，佢有反應嘅！」Locker亦笑指：「咁梗係有啦！不嬲我哋學方言都係學粗口先！」但二人亦笑指沒有機會再進一步教陳昊森講廣東話粗口。

肥腸與Locker林家熙於《不是你不愛你》與台灣男神陳昊森、梁仲恆及周漢寧合作。（梁碧玲 攝）

肥腸於開鏡禮上以一身穿色西裝造型現身，被笑似「滑嘟嘟」，肥腸亦笑言：「滑嘟嘟嚟講都滑㗎！我係做一個富二代嘅角色，就畀佢哋（指向locker）搗亂！事後係點我就唔知喇！今日就食咗兩巴囉！」Locker隨即表示：「唔止！幾take加埋有10巴喎！」肥腸笑言導演要求對手不要留力：「我嘅對手們都好願意好盡力咁令件事順利啲！」戲中摑肥腸的戲份，則由Hazel林熙彤及戴祖儀負責，Locker表示女對手們都相當狠。被靚女對手掌摑，肥腸笑言：「我直情好似用塊面撫摸咗佢隻手咁！」

《不是你不愛你》肥腸笑言被掌摑似用臉頰撫摸女對手的手掌。（梁碧玲 攝）

Locker林家熙難得與台灣演員陳昊森合作，表示有一盡地主之誼：「我有約佢踢波！但係啲期有啲難夾，因為佢嚟香港拍戲，但係佢飛走之前一日，我哋有機會一齊踢波！同埋約咗食飯、圍內小慶功。」

林家熙表示有相約《不是你不愛你》的同演陳昊森在離港前踼波。（梁碧玲 攝）

肥腸：「上次做Edan（呂爵安）演唱會嘉賓係獲益良多！因為我自未試過有一個咁長嘅現場表演，而好好彩爸媽都喺到，因為夾稿時都有諗有啲咩可以喺演唱會上面講，我就忍唔住講咗句『爹哋媽咪我愛你！』好似終於有機會喺台上面同爸媽講！」肥腸笑言Edan未請各嘉賓食飯，可能因為忙碌、「六膠」（《膠戰》六位節目成員）亦未齊人。

《不是你不愛你》肥腸以好友Jeffrey魏浚笙大開玩笑，模仿早前的「神之訪問」。（梁碧玲 攝）

近日「六膠」之一的Jeffrey魏浚笙在受訪時的公式官腔回應，被笑指「神之訪問」，肥腸即場模仿好友一次：「其實拍一套戲嚟講，感想未必係好重要嘅！最重要係我拍攝過程開心、學到嘢、有得着，咁先係最大嘅目的！」令Locker與現場一眾大笑。

Jeffrey 魏浚笙近日一則官腔式訪問在網絡上瘋傳。（IG：@jeffreyngai）

肥腸自言Jeffrey實在太出色：「我平時聽得明佢講嘢！我諗我係負責幫佢翻譯，喺《膠戰》入面講啲遊戲規則唔容易，對Jeffrey嚟講都有啲難度，所以我喺側邊負責翻譯。我諗世界上聽得明Jeffrey講嘢嘅人，我係其中一個！」