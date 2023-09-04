王丹妮出席瑞士活動遇男神玄彬　孖水原希子姊妹食飯全晚傾唔停

王丹妮（Louise）早前出發到瑞士，出席由名表品牌贊助的高爾夫球大師賽，同行還有韓國男神玄彬、沈月、水原希子等人，一同見證高爾夫球界的盛事之餘，王丹妮亦不忘與男神集郵。

王丹妮高興跟玄彬合照。（大會相片）

由於今次活動需要打高爾夫球，Louise為了在球場上呈現最佳狀態，所以出發前都在澳洲密鑼緊鼓地練習高爾夫球。Louise的家人亦是高爾夫球愛好者，特意陪她一起練習。對於同場還有韓國男神玄彬，Louise表示非常興奮：「早幾年前已非常欣賞玄彬這位外形俊朗的實力派韓國演員，非常喜歡他在《愛的迫降》中的演出，同時令我非常嚮往到瑞士旅遊。今次能在劇中取景地瑞士附近與他聊天、拍照感覺超夢幻，他真誠有禮的樣子令人心跳加速，腦海馬上萌生出『希望有日能以演員身份正式合作』的想法，有這樣簡單的幻想已經很開心。」

出席活動的包括水原希子、沈月、玄彬、王丹妮（大會相片）

王丹妮為出席活動有好表現，事前特別加操。（大會相片）

Louise續指在活動中都有跟水原希子和她的妹妹水原佑果一起打哥爾夫球聊天，恰好大家都是打高爾夫球的初哥，所以在練習初期都有互相支持、鼓勵。加上大家都很喜歡日本時裝文化，她們之前亦有經常來香港，所以全晚有聊不完的話題。

王丹妮跟水原希子及妹妹水原佑果合照。（大會相片）

雖然逗留在瑞士只有短短數天，Louise留下了深刻印象並說：「總結今次瑞士行程，覺得幾天實在不夠，已經開始想念這裡新鮮的空氣、蔬果，還有美味的芝士。希望將來有機會再次踏足瑞士來個深度旅遊，好好感受這片土地。」