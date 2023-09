威尼斯影展｜愛瑪史東主演電影獲金獅獎　25歲女星演貓王前妻封后

《第80屆威尼斯影展》於香港時間今日(10日)凌晨閉幕,希臘導演Yorgos Lanthimos執導、愛瑪史東(Emma Stone)主演的《Poor Things》以大熱姿態勇奪得最高榮譽金獅獎;新人Cailee Spaeny就憑《Priscilla》的「貓王嫂」Priscilla Presley一角封影后。

《Poor Things》導演Yorgos Lanthimos於台上多謝愛瑪史東。(Getty Images)

由於愛瑪史東響應罷工行動,未有參與影展及頒獎禮,導演上台領獎時表示將大獎獻給愛瑪:「呢套戲如果冇咗愛瑪史東係唔會存在,套戲鏡頭前鏡頭後都係關於佢。」日本導演濱口竜介憑《Evil Does Not Exist》奪得評審團大獎,彼得沙士格(Peter Sarsgaard)憑《Memory》勇奪最佳男主角。台灣男星李鴻其以首部執導作品《愛是一把槍》,奪得未來之獅獎(Lion of the Future),成為首位獲得該獎項的台灣電影人。

李鴻其以首部執導作品《愛是一把槍》,奪得未來之獅獎。(Getty Images)

《第80屆威尼斯電影節得獎名單》

金獅獎:Yorgos Lanthimos《Poor Things》

評審團大獎銀獅獎:濱口竜介《Evil Does Not Exist》

評審團特別獎銀獅獎:Agnieszka Holland《Green Border》

最佳導演銀獅獎:Matteo Garrone《Io Capitano》

最佳男主角銀獅獎:彼得沙士格《Memory》

最佳女主角銀獅獎:Cailee Spaeny《Priscilla》

最佳劇本銀獅獎:Pablo Larrain & Guillermo Calderón《El Conde》

最佳新人:Seydou Sarr《Io Capitano》