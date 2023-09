策動杯葛要求傑克船長回歸　網民：沒有尊尼特普沒有《魔盜王》

荷里活男星尊尼特普(Johnny Depp)去年與前妻安芭赫德(Amber Heard)家暴訴訟勝訴後,演藝事業得以重新起步,並即將推出第一部法國電影《Jeanne du Barry》。然而尊尼特普最被受期待的回歸作品,卻為粉絲一直期待的代表作《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)系列。

尊尼特普自去年從前妻的家暴案中勝訴後,正式重新出發,並出席本年度康城影展,預計今年推出首部法國電影作品。(Getty Images)

尊尼特普去年從家暴案中勝訴,一洗纏繞多年的污名。(影片截圖)

有傳系列將會推出第六步續作,但一直未有消息指尊尼特普將會再飾演主角傑克船長,近日一則消息更引起系列影迷在電影未開始製作便群起杯葛,爭取尊尼特普回歸系列。

尊尼特普主演的《魔盜王》,是生涯裡一大重要角色。(《魔盜王決戰鬼盜船》電影劇照)

《魔盜王》系列第六集《The Last of Us》創作者Craig Mazin,最近確認製作計劃將會在編劇及演員工會聯合盟工後繼續進行,但消息卻未有正面回應尊尼特普此前「被飛起」的傳聞,令不少系列及尊尼特普的影迷感到憤怒與不滿。影迷們在社交媒體上紛紛表達不滿,更利用關鍵字#NoJohnnyNoPirates(沒有尊尼特普沒有海盜),及標註迪士尼及迪士尼電影片廠帳號,威脅如果迪士尼推出沒有尊尼特普主演的新作,將會在上映之時進行杯葛的行動。

尊尼特普從《魔盜王》首集起主演系列,一直到系列第五集仍未曾缺席,是電影的靈魂人物。(《加勒比海盜:惡靈啟航》電影劇照)

不少情緒激動的影迷,在表達杯葛意願與憤怒的同時,表示寧願翻看《魔盜王決戰鬼盜船》(Pirates of the Caribbean:The Curse of the Black Pearl),除非迪士尼願意:「給我們看想看到的電影!」亦有網民斬釘截鐵地表示:「沒有尊特普便沒有《魔盜王》!」群起杯葛沒有尊尼特普的《魔盜王》系列新作的網絡動員行動,除了在美國本土外,更逐漸向外蔓延,遍及其他英語系國家甚至南美巴西等國,估計將會繼續對外延伸。

尊尼特普及《魔盜王》影迷,於網上策動杯葛沒有尊尼特普演出的《魔盜王》第六部續作。(Twitter/X截圖)