策動杯葛要求傑克船長回歸　網民：沒有尊尼特普沒有《魔盜王》

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）去年與前妻安芭赫德（Amber Heard）家暴訴訟勝訴後，演藝事業得以重新起步，並即將推出第一部法國電影《Jeanne du Barry》。然而尊尼特普最被受期待的回歸作品，卻為粉絲一直期待的代表作《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列。

尊尼特普自去年從前妻的家暴案中勝訴後，正式重新出發，並出席本年度康城影展，預計今年推出首部法國電影作品。（Getty Images）

尊尼特普去年從家暴案中勝訴，一洗纏繞多年的污名。（影片截圖）

有傳系列將會推出第六步續作，但一直未有消息指尊尼特普將會再飾演主角傑克船長，近日一則消息更引起系列影迷在電影未開始製作便群起杯葛，爭取尊尼特普回歸系列。

尊尼特普主演的《魔盜王》，是生涯裡一大重要角色。（《魔盜王決戰鬼盜船》電影劇照）

《魔盜王》系列第六集《The Last of Us》創作者Craig Mazin，最近確認製作計劃將會在編劇及演員工會聯合盟工後繼續進行，但消息卻未有正面回應尊尼特普此前「被飛起」的傳聞，令不少系列及尊尼特普的影迷感到憤怒與不滿。影迷們在社交媒體上紛紛表達不滿，更利用關鍵字#NoJohnnyNoPirates（沒有尊尼特普沒有海盜），及標註迪士尼及迪士尼電影片廠帳號，威脅如果迪士尼推出沒有尊尼特普主演的新作，將會在上映之時進行杯葛的行動。

尊尼特普從《魔盜王》首集起主演系列，一直到系列第五集仍未曾缺席，是電影的靈魂人物。（《加勒比海盜：惡靈啟航》電影劇照）

不少情緒激動的影迷，在表達杯葛意願與憤怒的同時，表示寧願翻看《魔盜王決戰鬼盜船》（Pirates of the Caribbean：The Curse of the Black Pearl），除非迪士尼願意：「給我們看想看到的電影！」亦有網民斬釘截鐵地表示：「沒有尊特普便沒有《魔盜王》！」群起杯葛沒有尊尼特普的《魔盜王》系列新作的網絡動員行動，除了在美國本土外，更逐漸向外蔓延，遍及其他英語系國家甚至南美巴西等國，估計將會繼續對外延伸。

尊尼特普及《魔盜王》影迷，於網上策動杯葛沒有尊尼特普演出的《魔盜王》第六部續作。（Twitter/X截圖）