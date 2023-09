威尼斯謀殺案︱Kelly Reilly後生激索大膽　性感尺度20年不變

荷里活驚慄偵探電影《威尼斯謀殺案》(A Haunting in Venice),由「神探柏賀」系列導演兼男主角簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)第三度自導自演,繼《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)及《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)後,再次改篇英國神級偵探小說女王阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie)的著作,並與第三批演員譜寫一宗萬聖節晚上在威尼斯發生的連環謀殺案。

簡尼夫伯納第三度自導自演「神探柏賀」,並與第三批演員合作,譜寫一宗新案件。(《威尼斯謀殺案》電影海報)

在簡尼夫伯納主演「神探柏賀」外,電影亦有奧斯卡出爐影后楊紫瓊及金球視后天娜菲主演。(《威尼斯謀殺案》電影劇照)

《威尼斯謀殺案》除了由出爐奧斯卡影后楊紫瓊主演外,更有金球視后天娜菲(Tina Fey)、《格雷的五十道色戒》(Fifty Shades of Grey)系列占美杜倫(Jamie Dornan)等演員加盟,其中最觸目莫過於飾演威尼斯大宅女主人、《神探福爾摩斯》(Sherlock Holmes)系列的「華生夫人」,現年46歲的Kelly Reilly!

英國女演員Kelly Reilly轉眼已經46歲。(視覺中國)

英國女演員Kelly Reilly在《威尼斯謀殺案》裡飾演大宅女主人。(《威尼斯謀殺案》電影劇照)

Kelly Reilly曾於《神探福爾摩斯》系列裡飾演華生夫人,與羅拔唐尼及祖狄羅有不少對手戲。(《神探福爾摩斯》電影劇照)

現年46歲的英國女演員Kelly Reilly,早在高中時期便對戲劇興趣濃厚,並於18歲在電視框出道,一路打拚到千禧年代晉身大銀幕,代表作在《神探福爾摩斯》外亦包括《傲慢與偏見》(Pride & Prejudice)、《Eden Lake》及《機密真相》(Flight)等。而Kelly Reilly在二十多年的電影生涯中,亦不乏尺度大膽的裸露鏡頭及床戲橋段,而近年儘管已進入四十路,外貌或身材卻保養極佳,仍勇於挑戰大尺度演出。

Kelly Reilly(左二)早於18歲出道,踏入大銀幕便開始不少尺度大膽的演出。(《歌舞廳最後一夜》電影劇照)

早於2003年,Kelly Reilly於電影《Dead Bodies》便首次上演大尺度床戲,上半身全裸上陣與男主角肉搏。在擁有大量裸露鏡頭的二戰電影《歌舞廳最後一夜》(Mrs. Henderson Presents)裡,飾演其中一位舞女的Kelly Reilly更在台上展露傲人上圍,不論角色或演繹均非常性感大膽!

Kelly Reilly首次於2003年電影《Dead Bodies》裡有大膽的床戲演出。(《Dead Bodies》電影截圖)

Kelly Reilly於《歌舞廳最後一夜》裡飾演一位舞女。(《歌舞廳最後一夜》電影劇照)

Kelly Reilly在電影中有裸露傲人上圍的鏡頭。(《歌舞廳最後一夜》電影劇照)

電影以歌舞廳為主題,在Kelly Reilly數次半裸演出外,亦有大量女演員的裸露鏡頭。(《歌舞廳最後一夜》電影劇照)

及後到2007年,更為Kelly Reilly演出最為大膽的一年,在電影《Joe's Palace》裡,Kelly Reilly全裸上陣,與男主角上演激情床戲橋段;同年作品《The Devil’s Eyeball》中,更於牧場馬槽中與男主打野戰連場,展視性感上圍與身段外,意識亦極為野性大膽!

及至2020年代,年過40的Kelly Reilly仍不減性感演出,在電視劇《Yellowstone》第三、四季均有性感裸露的床戲鏡頭,雖然尺度不及早年大膽,但身材仍然保養得宜,上演半裸鏡頭未見一絲贅肉,曲線程度不輸一眾後生女演員!