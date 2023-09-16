威尼斯謀殺案︱Kelly Reilly後生激索大膽　性感尺度20年不變

荷里活驚慄偵探電影《威尼斯謀殺案》（A Haunting in Venice），由「神探柏賀」系列導演兼男主角簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）第三度自導自演，繼《東方快車謀殺案》（Murder on the Orient Express）及《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）後，再次改篇英國神級偵探小說女王阿嘉莎姬絲蒂（Agatha Christie）的著作，並與第三批演員譜寫一宗萬聖節晚上在威尼斯發生的連環謀殺案。

簡尼夫伯納第三度自導自演「神探柏賀」，並與第三批演員合作，譜寫一宗新案件。（《威尼斯謀殺案》電影海報）

在簡尼夫伯納主演「神探柏賀」外，電影亦有奧斯卡出爐影后楊紫瓊及金球視后天娜菲主演。（《威尼斯謀殺案》電影劇照）

《威尼斯謀殺案》除了由出爐奧斯卡影后楊紫瓊主演外，更有金球視后天娜菲（Tina Fey）、《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列占美杜倫（Jamie Dornan）等演員加盟，其中最觸目莫過於飾演威尼斯大宅女主人、《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）系列的「華生夫人」，現年46歲的Kelly Reilly！

英國女演員Kelly Reilly轉眼已經46歲。（視覺中國）

英國女演員Kelly Reilly在《威尼斯謀殺案》裡飾演大宅女主人。（《威尼斯謀殺案》電影劇照）

Kelly Reilly曾於《神探福爾摩斯》系列裡飾演華生夫人，與羅拔唐尼及祖狄羅有不少對手戲。（《神探福爾摩斯》電影劇照）

現年46歲的英國女演員Kelly Reilly，早在高中時期便對戲劇興趣濃厚，並於18歲在電視框出道，一路打拚到千禧年代晉身大銀幕，代表作在《神探福爾摩斯》外亦包括《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice）、《Eden Lake》及《機密真相》（Flight）等。而Kelly Reilly在二十多年的電影生涯中，亦不乏尺度大膽的裸露鏡頭及床戲橋段，而近年儘管已進入四十路，外貌或身材卻保養極佳，仍勇於挑戰大尺度演出。

Kelly Reilly（左二）早於18歲出道，踏入大銀幕便開始不少尺度大膽的演出。（《歌舞廳最後一夜》電影劇照）

早於2003年，Kelly Reilly於電影《Dead Bodies》便首次上演大尺度床戲，上半身全裸上陣與男主角肉搏。在擁有大量裸露鏡頭的二戰電影《歌舞廳最後一夜》（Mrs. Henderson Presents）裡，飾演其中一位舞女的Kelly Reilly更在台上展露傲人上圍，不論角色或演繹均非常性感大膽！

Kelly Reilly首次於2003年電影《Dead Bodies》裡有大膽的床戲演出。（《Dead Bodies》電影截圖）

Kelly Reilly於《歌舞廳最後一夜》裡飾演一位舞女。（《歌舞廳最後一夜》電影劇照）

Kelly Reilly在電影中有裸露傲人上圍的鏡頭。（《歌舞廳最後一夜》電影劇照）

電影以歌舞廳為主題，在Kelly Reilly數次半裸演出外，亦有大量女演員的裸露鏡頭。（《歌舞廳最後一夜》電影劇照）

及後到2007年，更為Kelly Reilly演出最為大膽的一年，在電影《Joe's Palace》裡，Kelly Reilly全裸上陣，與男主角上演激情床戲橋段；同年作品《The Devil’s Eyeball》中，更於牧場馬槽中與男主打野戰連場，展視性感上圍與身段外，意識亦極為野性大膽！

及至2020年代，年過40的Kelly Reilly仍不減性感演出，在電視劇《Yellowstone》第三、四季均有性感裸露的床戲鏡頭，雖然尺度不及早年大膽，但身材仍然保養得宜，上演半裸鏡頭未見一絲贅肉，曲線程度不輸一眾後生女演員！