威尼斯謀殺案︱受害者死於毒殺有段故？　原作者曾神秘失蹤惹疑雲

荷里活驚慄偵探電影《威尼斯謀殺案》(A Haunting in Venice),由「神探柏賀」系列導演兼男主角簡尼夫伯納(Kenneth Branagh)第三度自導自演,繼《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)及《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)後,再次改編英國神級偵探小說女王阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie)的著作,並與楊紫瓊、Kelly Reilly等第三批演員譜寫一宗萬聖節晚上在威尼斯發生的連環謀殺案。

簡尼夫伯納第三度自導自演「神探柏賀」,將阿嘉莎的經典小說再度搬上大銀幕。(《威尼斯謀殺案》電影劇照)

阿嘉莎姬絲蒂作為世界最暢銷偵探小說家,共出版過80部小說及劇本,總銷量高達20億本,僅次聖經及莎士比亞的名著,作品亦自上世紀開始多次被改編為電影及電視劇,在出版後掀起二次流行。而阿嘉莎本人的事跡,與偵探小說作品一樣亦極具傳奇色彩,為書迷津津樂道。

以下內容含《威尼斯謀殺案》劇透,未入場讀者慎入!

阿嘉莎(Agatha Christie)為英國偵探小說女王,著作暢銷程度僅次聖經及莎士比亞的名著。(視覺中國)

電影裡的偵探小說女作家,與神探柏賀鬥智鬥力,極具阿嘉莎自己的影子。(《威尼斯謀殺案》電影劇照)

生於1890年的阿嘉莎,在第一次世界大戰期間,曾先後於醫院及藥房中工作,這段戰時的經歷對她一戰後在1920年起創作的小說,具有極大的影響力。在阿嘉莎筆下,大部分謀殺案的受害者,均死於毒殺,包括《威尼斯謀殺案》劇情中。

英國女演員Kelly Reilly在《威尼斯謀殺案》裡飾演大宅女主人,她的女兒因為過於服用由她調製的有毒蜂蜜茶而死。(《威尼斯謀殺案》電影劇照)

阿嘉莎在出版數本偵探小說後,便於小說圈中爆紅成為名人。然而在1926年中,阿嘉莎卻離奇失蹤長達11日,一度成為新聞爭相報道的人物。在搜索期間,阿嘉莎的汽車在一個礦坑外被發現,但最後她本人卻身處英國Harrogate一間酒店中。據阿嘉莎當時所言,自己因為丈夫承認外遇、加上接獲母親死訊的雙重打擊下,因精神崩潰引起健忘症。然而阿嘉莎的真正失蹤原因,至今依然眾說紛紜,不少人認為只是她刻意製造新聞。

阿嘉莎於1926年曾短暫失蹤11日,後來解釋為精神崩潰下的健忘症所造成。(視覺中國)

及至第二戰世界大戰,當時阿嘉莎已出版最燴炙人口的《東方快車謀殺案》,處於寫作事業的高峰期。由於戰場蔓延至英國國土,阿嘉莎擔心神探柏賀與馬普爾小姐兩位人物的故事無法完成,於是特意寫成兩本小說,存放在保險箱之中,並按照遺願在去世後才能出版。直至1976年阿嘉莎逝世,她早在二戰期間成書的兩部小說才得以出版,故事分別為柏賀與馬普爾小姐的最後一次破案,亦結束兩位角色的一生。