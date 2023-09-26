轟天猛將4｜史泰龍曾窮到拍成人電影維生　全裸演出片酬僅千五蚊

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）主演的《轟天猛將4》（Expend4bles）近日上映，現年77歲的史泰龍老而彌堅永不言休，戲裡戲外都充滿拚搏精神。不過巨星並非一朝一夕育成，史泰龍正式出道前經歷過無工開窮到燶的日子，一度要拍成人電影維生，但成名後的他拒絕回購四仔版權，任由「出道作」繼續流傳，相當霸氣。

史泰龍為1500蚊全裸拍成人電影，亦是這份不屈不撓的精神，令他最終走上巨星之路。（影片截圖）

當年史泰龍矢志成為演員，卻苦無演出機會，零收入連屋租都負擔不了，淪落到在巴士站露宿，後來他看到一個成人電影演員招攬廣告，他憶述當年心情：「一係拍呢部戲，一係打劫，因為我已經窮途末路」，結果這部十八禁的《The Party at Kitty and Stud》，成為史泰龍的「出道作」。

據悉，這部片共拍攝兩天，史泰龍全裸正面露出下體，最露骨的交歡鏡頭就由後製加上，當年史泰龍的片酬僅200美元（約1,560港元），對比今時今日的天價人工，絕對是天淵之別。

數年後史泰龍自編自導自演《洛奇》，勇奪奧斯卡最佳電影，終於吐氣揚眉。（劇照）

相隔多年後，史泰龍已變成巨星後，《The Party at Kitty and Stud》片方曾向他開價10萬美元（約78萬港元）回購電影版權，但史泰龍不怕黑歷史被公開，仲霸氣回應：「兩蚊都唔會畀」，而片方亦賺到盡，將電影改名為《Italian Stallion》重新上映，後來又分別於2004年與2007年推出DVD，到2010年，底片的全球發行權在eBay以約276萬港元被拍賣。