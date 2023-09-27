金球獎新增票房成就及棟篤笑演員獎　《芭比》《奧本海默》繼續鬥

上來年1月7日舉行的電影金球獎，昨晚（26/09）官方宣佈，明年開始將增設兩座全新獎項，分別是「電影與票房成就獎」（Cinematic and box office achievement in motion pictures）以及「最佳電視棟篤笑演員」（Best stand-up comedian on television）。

《奧本海默》的票房奇蹟，有指受惠於與《芭比》電影同日上映，引發的「芭比海默」效應。（網上圖片）

其中票房成就獎是表揚過去一年度，獲最受好評、票房收入最高 / 或串流觀看數最多的電影，入圍資格如下：票房須達 1.5 億美元（約港幣11.6億，其中至少要有 1億美元來自美國本土），或擁有相等的串流點擊。該獎項一共可獲8部提名，由主辦方成員根據每部電影的優秀程度分出提名者和獲獎者。

起初還擔心在票房上，被《奧本海默》比下去，結果是雙贏。（《Barbie 芭比》劇照）

片長達3小時，亦沒有動作爆破場面下，《奧本海默》的票房仍非常亮麗。（《奧本海默》電影劇照）

如果按以上標準，能入圍明年票房成就獎的電影，包括全球已突破 10 億美元票房的《芭比Barbie》（Barbie）與《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie），以及已累計近 10 億美元的《奧本海默》（Oppenheimer），屆時相信又是《芭比Barbie》與《奧本海默》之爭。

孖寶兄弟電影版大收，肯定有系列作出現。(《超級瑪利歐兄弟電影版》劇照)

至於電視棟篤笑喜劇最佳表演獎，演員能以個人身份、或團體身份入圍，表演長度則至少要有 30 分鐘，且必須在過去一年內，在美國首次播出（或開放線上點播），若以虛構角色在電視影集和電視電影裡演出的話，則無法入圍。當中入圍資格亦包含串流平台，但社交媒體或YouTube平台則不計算在內，此獎一共可有6位提名。