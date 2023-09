金球獎新增票房成就及棟篤笑演員獎　《芭比》《奧本海默》繼續鬥

上來年1月7日舉行的電影金球獎,昨晚(26/09)官方宣佈,明年開始將增設兩座全新獎項,分別是「電影與票房成就獎」(Cinematic and box office achievement in motion pictures)以及「最佳電視棟篤笑演員」(Best stand-up comedian on television)。

《奧本海默》的票房奇蹟,有指受惠於與《芭比》電影同日上映,引發的「芭比海默」效應。(網上圖片)

其中票房成就獎是表揚過去一年度,獲最受好評、票房收入最高 / 或串流觀看數最多的電影,入圍資格如下:票房須達 1.5 億美元(約港幣11.6億,其中至少要有 1億美元來自美國本土),或擁有相等的串流點擊。該獎項一共可獲8部提名,由主辦方成員根據每部電影的優秀程度分出提名者和獲獎者。

起初還擔心在票房上,被《奧本海默》比下去,結果是雙贏。(《Barbie 芭比》劇照)

片長達3小時,亦沒有動作爆破場面下,《奧本海默》的票房仍非常亮麗。(《奧本海默》電影劇照)

如果按以上標準,能入圍明年票房成就獎的電影,包括全球已突破 10 億美元票房的《芭比Barbie》(Barbie)與《超級瑪利歐兄弟電影版》(The Super Mario Bros. Movie),以及已累計近 10 億美元的《奧本海默》(Oppenheimer),屆時相信又是《芭比Barbie》與《奧本海默》之爭。

孖寶兄弟電影版大收,肯定有系列作出現。(《超級瑪利歐兄弟電影版》劇照)

至於電視棟篤笑喜劇最佳表演獎,演員能以個人身份、或團體身份入圍,表演長度則至少要有 30 分鐘,且必須在過去一年內,在美國首次播出(或開放線上點播),若以虛構角色在電視影集和電視電影裡演出的話,則無法入圍。當中入圍資格亦包含串流平台,但社交媒體或YouTube平台則不計算在內,此獎一共可有6位提名。