說笑之人｜參與絲綢之路電影節　袁富華著Supreme Tee謝票有意思

由天下一電影製作有限公司及英皇影業有限公司出品，區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼等演員主演的電影《說笑之人》，上畫後口碑載道，袁富華及吳肇軒的細膩演出感動人心，繼早前於芝加哥雙雙獲獎後，同一個月內電影再度參展福州《絲綢之路電影節》。另一方面，袁富華（Ben哥）便留港跟蔣祖曼出席謝票活動，其中更特別身穿「Supreme Tee」上陣，其實這是戲中一個笑料情節的彩蛋。

袁富華回應電影情節，著Supreme Tee謝票超有意思，唔係呢件又係咪30蚊貨仔？（電影公司提供）

戲中兩位演員袁富華及蔣祖曼，日前於香港繼續出席謝票為電影宣傳，人緣甚好的Ben哥，日前在謝票時收到意外驚喜，有一大班朋友，包括車婉婉、肥腸徐浩昌等，齊齊開香檳慶祝Ben哥在芝加哥獲頒「演藝事業成就獎」，及電影上畫後大收口碑，眾人更預早慶祝中秋節。而Ben哥都相當搞笑，穿上「Supreme Tee」，事源戲中有幕講佢著咗吳肇軒件「Supreme Tee」落街市買餸，軒仔知道所有街坊都見過阿爸著呢件衫，非常瘀決定以後不再著，Ben哥知道後便在街邊買番一件全新款式給囝囝，仲講明30蚊好抵著，非常搞笑。

人緣甚好的Ben哥，日前在謝票時收到意外驚喜，有一大班朋友，包括車婉婉、肥腸徐浩昌等，齊齊開香檳慶祝Ben哥在芝加哥獲頒「演藝事業成就獎」。（電影公司提供）

至於負責出席《絲綢之路國際電影節》的吳肇軒，表示參加影展最開心的部份，一定是映後和觀眾即場見面，他對福州的觀眾十分喜歡這部電影感驚喜。「看到觀眾的反應，很感動可以將電影帶到去不同的地方。這是我首次和導演一起參加影展，到了才知道導演不會說國語，幸好我曾在台灣拍戲，本打算為導演做即場翻譯，但導演心情太激動，最後還是自己和觀眾對話，可是觀眾都聽不明白，但導演的真誠大家都感受到了。」

吳肇軒與導演區焯文出席《絲綢之路國際電影節》。（電影公司提供）

導演區焯文亦表示：「今次是《說笑之人》第二個參與的國際影展，亦是我第一次親身參加影展，很為團隊興奮，而我最關心是觀眾的反應和交流。交流的時候我問到這樣本土的故事，他們能否明白，他們回答好感動，亦投入到戲中世界，問到看得明白入面笑話嗎，他們都話睇得明，有喊有笑，佢哋亦好深入地問電影的問題，好開心世界不同區域的觀眾都了解到作品。」