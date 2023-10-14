爆谷一周︱與凌文龍重演親熱場面　MC張天賦初嚐吊威也胯下慘受罪

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（14日）播出第三季第16集，邀請主演香港黑色喜劇《夜校》的MC張天賦、凌文龍、葛文輝及導演劉翁擔任嘉賓，接受主持人谷德昭訪問。《夜校》作為張天賦的電影處男作，與凌文龍在戲中放盡演出，兩位在劇情中老友鬼鬼，對白與肢體動作皆非常親密，加上笑匠葛文輝更令火花更盛，他們在節目中亦分享不少三人之間的爆笑故事、親熱鏡頭及銀幕新體驗。

《夜校》主演MC張天賦、凌文龍、葛民輝及導演劉翁，出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

MC張天賦首度參演電影，與同樣年輕但經驗豐富的「老戲骨」凌文龍合作，火花異常旺盛，葛民輝於節目上直言二人默契極好：「與凌文龍合作，他是處男下海，但那種拿捏度……我用『屍眼』觀察，有板有眼、很好看！」

葛民輝笑指在自己的「屍眼」觀察下，MC張天賦與凌文龍之間非常合拍。（《爆谷一周》節目截圖）

至於從街頭演唱到登上大銀幕，MC直言自己從未想像能走到這一步：「因為我小時候已經很喜歡看喜劇，所以這次可以擔演主角，好開心！」但他亦坦言有憂慮之處：「我有擔心，剛開始演戲時未必跟演員很熟絡，某些場口不懂得應變，於是安排了大約四五堂課，讓我認識大家、聊聊天。」MC表示經過訓練後，讓他在拍攝現場更自如，但亦笑指：「沒有用！到現場還是要隨機應變！」

初前參演電影的張天賦，直言自己對演戲有擔心之處。（《爆谷一周》節目截圖）

MC張天賦笑指演戲課令自己跟演員較熟絡，但到現場依然要隨機應變。（《爆谷一周》節目截圖）

MC在《夜校》中飾演凌文龍一位相當無賴百厭的朋友，他表示角色與自己確有相近之處。MC笑言：「許多我喜歡的喜劇角色，不論鄭中基、張家輝、周星馳，他們的共通點就是無賴。我自己也喜歡飾演這種角色，甚至可能從他們的小動作、冷笑話、表情中，自然地學習他們。」MC亦表示接到角色後便非常喜歡，更笑指好看在於與現實中的形象有所反差：「大家平常認識的我，可能都是台上唱歌的我，『亭亭玉立』、很君子，在電影中有很大反差，可能會更好看。」MC在節目上以「亭亭玉立」形容自己時，則令葛文輝與劉翁滿頭問號，亦令節目上的MC粉絲當堂大笑！

想不到MC張天賦竟以「亭亭玉立」形容平時自己的形象。（《爆谷一周》節目截圖）

當MC張天賦以「亭亭玉立」形容自己時，令葛民輝與劉翁滿頭問號。（《爆谷一周》節目截圖）

除了首次參演電影，MC亦在拍攝《夜校》期間初嚐吊威也的滋味，他在節目上表示幸好自己並不畏高，所以沒有太大擔心。然而MC提到吊威也令自己受罪不少，他笑言：「因為吊威也要穿防護褲，這裏（胯下）夾得很緊，其實很痛！」但演戲幾十年的葛民輝則笑指相比以前防護裝備更少的年代，演員吊威也時胯下受罪已經更少。

MC表示自己並不畏高，所以本身對吊威也不太擔心。（《爆谷一周》節目截圖）

MC亦有在吊威也前做足安全措施。（《爆谷一周》節目截圖）

凌文龍與MC張天賦在《夜校》中飾演一對親密的好朋友，連肢體動作亦相當親熱，戲中的劇照更有MC用腳跨坐到凌文龍大腿上的畫面，令不少MC的粉絲大感妒忌。MC在節目上表示劇情中凌文龍剛剛失戀，自己便要上前安慰，更即場演繹當時的橋段，親密尺度大之餘，非常惹笑！

《夜校》裡凌文龍與MC之間的「親密鏡頭」。（《爆谷一周》節目截圖）