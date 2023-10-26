花月殺手｜劇情+角色介紹 毛毯係重要服飾準備過千張穿搭有要求
《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）由 Apple Studio出品，殿堂導演馬田史高西斯執導兼編劇，兩代影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及羅拔迪尼路（Robert De Niro）聯手鬥戲，揭開上世紀初美國一頁不公義黑歷史。（現正上畫）
一個滅族的陰謀
改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩（David Grann）真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI》，聚焦 1920 年代「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4 年間竟多達 60 多位族人被殺，震驚全國。
為此當年美國政府成立「調查局」（亦即 FBI 聯邦調查局前身）跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。大衛格雷恩的著作出版後，引起重大迴響，獲《時代雜誌》（Time）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。
馬田史高西斯的高度求真
馬田史高西斯為了電影的真實性，曾親自與 300 位來自奧克拉荷馬州奧塞奇郡灰馬聚落的成員見面，而拍攝地也選擇現今的奧塞奇族保留地，更要求演員們花時間去學習奧塞奇語，慕求在大銀幕上，能更貼近奧塞奇族的文化與生活。
馬田史高西斯更發現，奧塞奇族的文化可以在服裝上展現出來，甚至用來講故事，於是不單找來奧塞奇印第安人後裔作顧問，同時也找來歷史及服裝專家參與創作。舉例如戲中一場婚禮片段，里安納度的禮服就是以19 世紀的美國軍服作為參考，並融入奧塞奇服飾的特色，如緞帶、刺繡、腰帶等。而當時的美國男性，高禮帽是地位身份的象徵，故以大量羽毛作點綴，營造高貴的效果，劇組甚至購入大量當地飾物和藝術品，又借來部落成員的家傳之寶來穿戴拍攝。
而服飾當中，又以身上披著的先毯最為重要，這是奧塞奇族最能表達自我的方式。所以電影中使用了超過 1000 張毯，當中的款色及穿搭方法，都由奧塞奇部落成員們也親自提供，少少改變，都能呈現出角色當下的情緒及想受到保護的渴望。
金像班底
馬田史高西斯夥拍 5 屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 （Eric Roth）將該著作改編為劇力萬鈞的劇本，再由兩代影帝里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路擔綱；加上洛杉磯影評人協會獎最佳女配角莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）、《絕命毒師》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）、《風河谷謀殺案》丹圖卡蒂娜（Tantoo Cardinal）、《鯨》金像影帝班頓費沙（Brendan Fraser）、金像男星尊力高（John Lithgow）、嘉拉翠迪梅耶斯（Cara Jade Myers）、珍納哥蓮絲（JaNae Collins）以及茱莉安迪昂（Jillian Dion）等一眾好戲之人，台前幕後完美班底傾力炮製新作，令人無限期待。