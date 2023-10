花月殺手｜劇情+角色介紹　毛毯係重要服飾準備過千張穿搭有要求

《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)由 Apple Studio出品,殿堂導演馬田史高西斯執導兼編劇,兩代影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)及羅拔迪尼路(Robert De Niro)聯手鬥戲,揭開上世紀初美國一頁不公義黑歷史。(現正上畫)

一個滅族的陰謀

改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩(David Grann)真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI》,聚焦 1920 年代「歐塞奇印第安人謀殺案」(Osage Indian Murders)。當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入,有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺,4 年間竟多達 60 多位族人被殺,震驚全國。

為此當年美國政府成立「調查局」(亦即 FBI 聯邦調查局前身)跨部門調查,揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗;最後即使在大量證據下,亦只有少數的謀殺案獲得起訴。大衛格雷恩的著作出版後,引起重大迴響,獲《時代雜誌》(Time)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal)等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。

馬田史高西斯的高度求真

馬田史高西斯為了電影的真實性,曾親自與 300 位來自奧克拉荷馬州奧塞奇郡灰馬聚落的成員見面,而拍攝地也選擇現今的奧塞奇族保留地,更要求演員們花時間去學習奧塞奇語,慕求在大銀幕上,能更貼近奧塞奇族的文化與生活。

馬田史高西斯更發現,奧塞奇族的文化可以在服裝上展現出來,甚至用來講故事,於是不單找來奧塞奇印第安人後裔作顧問,同時也找來歷史及服裝專家參與創作。舉例如戲中一場婚禮片段,里安納度的禮服就是以19 世紀的美國軍服作為參考,並融入奧塞奇服飾的特色,如緞帶、刺繡、腰帶等。而當時的美國男性,高禮帽是地位身份的象徵,故以大量羽毛作點綴,營造高貴的效果,劇組甚至購入大量當地飾物和藝術品,又借來部落成員的家傳之寶來穿戴拍攝。

而服飾當中,又以身上披著的先毯最為重要,這是奧塞奇族最能表達自我的方式。所以電影中使用了超過 1000 張毯,當中的款色及穿搭方法,都由奧塞奇部落成員們也親自提供,少少改變,都能呈現出角色當下的情緒及想受到保護的渴望。

金像班底

馬田史高西斯夥拍 5 屆奧斯卡最佳編劇提名艾力羅夫 (Eric Roth)將該著作改編為劇力萬鈞的劇本,再由兩代影帝里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路擔綱;加上洛杉磯影評人協會獎最佳女配角莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)、《絕命毒師》傑西普萊蒙(Jesse Plemons)、《風河谷謀殺案》丹圖卡蒂娜(Tantoo Cardinal)、《鯨》金像影帝班頓費沙(Brendan Fraser)、金像男星尊力高(John Lithgow)、嘉拉翠迪梅耶斯(Cara Jade Myers)、珍納哥蓮絲(JaNae Collins)以及茱莉安迪昂(Jillian Dion)等一眾好戲之人,台前幕後完美班底傾力炮製新作,令人無限期待。