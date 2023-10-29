花月殺手獨家訪問︱出爐影帝驚喜殺出　馬田史高西斯︰佢有種霸氣

新近上映的荷里活電影《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）由在世最偉大電影大師之一馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，並由羅拔迪尼路（Robert De Niro）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）兩大奧斯卡影帝主演。《花月殺手》劇情講述1920年的美國奧克拉荷馬州裡，原住民歐塞奇族人因為祖先發現的油礦而暴富，並有人因此而謀財害命，在四年裡竟有超過60位族人被殺，聯邦政府更因此成立FBI（聯邦調查局）查明真相，案件被稱為「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。

馬田史高西斯就新作《花月殺手》接受《香港01》及外媒訪問。（訪問畫面）

年屆八旬的馬田史高西斯近日推出新作《花月殺手》，由老拍檔羅拔迪尼路夥拍里安納度狄卡比奧主演。（視覺中國）

馬田史高西斯雖已年屆八旬，成為導演亦已接近60年，但拍戲的熱誠及力度依然不減，繼《愛爾蘭人》（The Irishman）後再度推出巨作，題材亦觸及鮮見於銀幕的美國原住民歷史。早前，馬田史高西斯接受《香港01》及外媒的視像訪問，分享讓長期合作的羅拔迪尼路與狄卡比奧同框的原因，以及另一位奧斯卡影帝驚現身的背後原因！

馬田史高西斯談及促成里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路同框的原因。（《花月殺手》電影劇照）

八旬老拍檔識於微時

馬田史高西斯與羅拔迪尼路的合作，能夠回溯至50年前的《窮街陋巷》（Mean Streets）並持續至今。作為兩位八旬老拍檔兼好友，馬田史高西斯受訪時分享到二人的往事：「我與羅拔迪尼路認識時只有16歲，我們知道彼此的出身、彼此的老朋友，我們在《的士司機》的合作後發覺我們擁有對事物一樣的敏感度以及興趣。」

馬田史高西斯執導的《狂牛》，讓羅拔迪尼路得到至今唯一一座奧斯卡影帝獎座。（《狂牛》電影花絮照）

除了與羅拔迪尼路非常志趣相投，馬田史高西斯亦高度評價對方的才能及對電影創作者的尊重：「作為一為天才演員以外，他亦是一位膽大無畏的演員，我們非常信任對方，甚至在拍攝電影以外的政治題目上，例如片廠制度等我們的看法均十分一致。他亦不會在拍攝完結後干預我如何剪輯電影，我們有一種默契是我要聆聽他的看法、讓他嘗試屬於自己的演繹。」

馬田史高西斯形容，羅拔迪尼路是一位天才演員，而且非常膽大無畏。（《花月殺手》電影劇照）

隔代知己里安納度迪卡比奧

馬田史高西斯提及《盜亦有道》（Goodfellas）後，他與羅拔迪尼路有超過19年沒有合作過，直至《愛爾蘭人》，而自己與里安納度狄卡比奧亦是經由羅拔迪尼路介紹下認識，他回憶指：「他（羅拔迪尼路）提到一位非常年輕、出色的演員，我與里安合作《紐約風雲》（Gangs of New York）後的《娛樂大亨》（The Aviator）裡發覺他們很相似，雖然風格有差異，但我們亦有強烈的信任，他亦有迪尼路的膽大無畏，儘管二人有足足30歲的距離，而我們三人之間亦有一種愛在當中。」此後，狄卡比奧成為馬田史高西斯近20年作品中的常客，合作《無間道風雲》（The Departed）及《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）等多部作品。

里安納度迪卡比奧是《花月殺手》中，另一位與馬田史高西斯合作極多次的演員。（《花月殺手》電影花絮照）

馬田史高西斯表示在《娛樂大亨》裡，發現里安納度迪卡比奧與羅拔迪尼路在演員性質上有相似之處。（《娛樂大亨》電影花絮照）

荷里活購入《無間道》版權後，由馬田史高西斯拍攝成《無間道風雲》，亦由里安納度狄卡比奧飾演主角。（《無間道風雲》電影花絮照）

馬田史高西斯近年名作《華爾街狼人》亦成為里安納度狄卡比奧的代表作品，並提名奧斯卡男主角。（《華爾街狼人》電影花絮照）

後段殺出第三位影帝——班頓費沙

憑《鯨》（The Whale）成為奧斯卡最新出爐影帝的班頓費沙（Brendan Fraser），在《花月殺手》後段驚喜殺出、先聲奪人，絕對令全院觀眾眼前一亮！對於請班頓費沙飾演關鍵而搶戲的律師一角，馬田史高西斯表示：「我們起初預想他會相當適合飾演那位律師，我一直仰慕他多年。他參演了幾個星期，特別是較後期的拍攝，我們很享受一起拍攝的過程，猶其是他與里安之間。」

馬田史高西斯在《花月殺手》裡，請最新出爐的奧斯卡影帝班頓費沙飾演一位非常霸氣兼搶戲的律師。（《花月殺手》電影劇照）

史高西斯提及班頓費沙演出的特別一幕，認為他令整段戲軌得以順利轉移：「猶其當他對里安說『其實他在拯救你呢！傻小子！』令整段戲壓在里安身上。而且他有一種『霸氣』，當時他的體型相當龐大，亦是一位出色的演員，一起拍攝時令人非常滿意！」