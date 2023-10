花月殺手獨家訪問︱出爐影帝驚喜殺出　馬田史高西斯︰佢有種霸氣

新近上映的荷里活電影《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)由在世最偉大電影大師之一馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導,並由羅拔迪尼路(Robert De Niro)及里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)兩大奧斯卡影帝主演。《花月殺手》劇情講述1920年的美國奧克拉荷馬州裡,原住民歐塞奇族人因為祖先發現的油礦而暴富,並有人因此而謀財害命,在四年裡竟有超過60位族人被殺,聯邦政府更因此成立FBI(聯邦調查局)查明真相,案件被稱為「歐塞奇印第安人謀殺案」(Osage Indian Murders)。

馬田史高西斯就新作《花月殺手》接受《香港01》及外媒訪問。(訪問畫面)

年屆八旬的馬田史高西斯近日推出新作《花月殺手》,由老拍檔羅拔迪尼路夥拍里安納度狄卡比奧主演。(視覺中國)

馬田史高西斯雖已年屆八旬,成為導演亦已接近60年,但拍戲的熱誠及力度依然不減,繼《愛爾蘭人》(The Irishman)後再度推出巨作,題材亦觸及鮮見於銀幕的美國原住民歷史。早前,馬田史高西斯接受《香港01》及外媒的視像訪問,分享讓長期合作的羅拔迪尼路與狄卡比奧同框的原因,以及另一位奧斯卡影帝驚現身的背後原因!

馬田史高西斯談及促成里安納度狄卡比奧與羅拔迪尼路同框的原因。(《花月殺手》電影劇照)

八旬老拍檔識於微時

馬田史高西斯與羅拔迪尼路的合作,能夠回溯至50年前的《窮街陋巷》(Mean Streets)並持續至今。作為兩位八旬老拍檔兼好友,馬田史高西斯受訪時分享到二人的往事:「我與羅拔迪尼路認識時只有16歲,我們知道彼此的出身、彼此的老朋友,我們在《的士司機》的合作後發覺我們擁有對事物一樣的敏感度以及興趣。」

馬田史高西斯執導的《狂牛》,讓羅拔迪尼路得到至今唯一一座奧斯卡影帝獎座。(《狂牛》電影花絮照)

除了與羅拔迪尼路非常志趣相投,馬田史高西斯亦高度評價對方的才能及對電影創作者的尊重:「作為一為天才演員以外,他亦是一位膽大無畏的演員,我們非常信任對方,甚至在拍攝電影以外的政治題目上,例如片廠制度等我們的看法均十分一致。他亦不會在拍攝完結後干預我如何剪輯電影,我們有一種默契是我要聆聽他的看法、讓他嘗試屬於自己的演繹。」

馬田史高西斯形容,羅拔迪尼路是一位天才演員,而且非常膽大無畏。(《花月殺手》電影劇照)

隔代知己里安納度迪卡比奧

馬田史高西斯提及《盜亦有道》(Goodfellas)後,他與羅拔迪尼路有超過19年沒有合作過,直至《愛爾蘭人》,而自己與里安納度狄卡比奧亦是經由羅拔迪尼路介紹下認識,他回憶指:「他(羅拔迪尼路)提到一位非常年輕、出色的演員,我與里安合作《紐約風雲》(Gangs of New York)後的《娛樂大亨》(The Aviator)裡發覺他們很相似,雖然風格有差異,但我們亦有強烈的信任,他亦有迪尼路的膽大無畏,儘管二人有足足30歲的距離,而我們三人之間亦有一種愛在當中。」此後,狄卡比奧成為馬田史高西斯近20年作品中的常客,合作《無間道風雲》(The Departed)及《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)等多部作品。

里安納度迪卡比奧是《花月殺手》中,另一位與馬田史高西斯合作極多次的演員。(《花月殺手》電影花絮照)

馬田史高西斯表示在《娛樂大亨》裡,發現里安納度迪卡比奧與羅拔迪尼路在演員性質上有相似之處。(《娛樂大亨》電影花絮照)

荷里活購入《無間道》版權後,由馬田史高西斯拍攝成《無間道風雲》,亦由里安納度狄卡比奧飾演主角。(《無間道風雲》電影花絮照)

馬田史高西斯近年名作《華爾街狼人》亦成為里安納度狄卡比奧的代表作品,並提名奧斯卡男主角。(《華爾街狼人》電影花絮照)

後段殺出第三位影帝——班頓費沙

憑《鯨》(The Whale)成為奧斯卡最新出爐影帝的班頓費沙(Brendan Fraser),在《花月殺手》後段驚喜殺出、先聲奪人,絕對令全院觀眾眼前一亮!對於請班頓費沙飾演關鍵而搶戲的律師一角,馬田史高西斯表示:「我們起初預想他會相當適合飾演那位律師,我一直仰慕他多年。他參演了幾個星期,特別是較後期的拍攝,我們很享受一起拍攝的過程,猶其是他與里安之間。」

馬田史高西斯在《花月殺手》裡,請最新出爐的奧斯卡影帝班頓費沙飾演一位非常霸氣兼搶戲的律師。(《花月殺手》電影劇照)

史高西斯提及班頓費沙演出的特別一幕,認為他令整段戲軌得以順利轉移:「猶其當他對里安說『其實他在拯救你呢!傻小子!』令整段戲壓在里安身上。而且他有一種『霸氣』,當時他的體型相當龐大,亦是一位出色的演員,一起拍攝時令人非常滿意!」