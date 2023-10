被審判的惡魔｜鬼上身畫面令人頭皮發麻　華倫夫婦原來唔識驅魔？

世事無奇不有,有不少人都相信鬼的存在,但並不是每個人都能看見它們。Netflix最近推出的紀錄片《被審判的惡魔》(The Devil on Trial)就講述了美國史上首次在謀殺審判中真正以「惡魔附身」作為辯護理由的案件,當中有不少真實畫面及錄音都恐怖的令人頭皮發麻,更大爆電影系列《詭屋驚凶實錄》原型人物華倫夫婦的秘密。



《被審判的惡魔》(The Devil on Trial)就講述了美國史上首次在謀殺審判中真正以「惡魔附身」作為辯護理由的案件。(Netflix)

史上首宗「惡魔附身」作為辯護理由的案件

《被審判的惡魔》主要講述1981年發生的亞恩夏安強生審判案(Trial of Arne Cheyenne Johnson),此案又稱為「是惡魔逼我的血案」(“Devil Made Me Do It” case)。亞恩夏安強生用利刀刺死房東後,聲稱自己被惡靈附體才會行兇,之後他還以「鬼上身」作抗辯理由,成為美國史上首宗以此作抗辯理由的案例,也是至今唯一的案例。審判期間,警方及法律團隊方面都認為證明惡魔附身的證據足夠,可惜由於案情離奇,最終亞恩罪成,判處監禁10-20年,然而他只服了5年刑期就獲釋。

被附身原來係出於愛?

紀錄片提到,亞恩是11歲男孩大衛(David Glatzel)姐姐的未婚夫,當時大衛被惡靈上身,其父母在苦無對策下,找來靈異現象調查者華倫夫婦,即是《詭屋驚凶實錄》原型人物前來協助。兩人之後找來神父幫大衛驅魔,不過期間亞恩因為太痛心大衛而著魔鬼不要再折磨大衛,來上自己的身。最後大衛生活恢復正常,事後幾個月後就發生了亞恩殺人案件。

11歲男孩大衛最初被惡魔附身。(劇照)

大衛的失常恐怖行為曝光。(劇照)

亞恩非常疼愛大衛,在驅魔期間著惡魔離開大衛上自己身才發生殺人事件。(劇照)

《詭屋驚凶實錄》華倫夫婦被爆原來唔識驅魔?

大衛及亞恩在片中現身說法,重提被惡魔附身的經歷,大衛被扭曲的身體、發出詭異的聲音及威脅殺家人的詭異照片及錄音亦在片中曝光。不過片中亦大爆華倫夫婦的秘密,並詳細講述了當時大衛母親因求助無門而決定找華倫夫婦幫忙,但現實中的華倫夫婦其實沒有驅魔能力,艾德(Ed)是靈異調查員,洛琳(Lorraine)也只是靈媒,最終需要神父幫忙才能擺平事件。