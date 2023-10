花月殺手︱狄卡比奧即興發揮成最深刻對白　原意飾演正派FBI探員

新近上映的荷里活電影《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)由在世最偉大電影大師之一馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導,並由羅拔迪尼路(Robert De Niro)及里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)兩大奧斯卡影帝合作主演。

馬田史高西斯最新執導作品《花月殺手》,由里安納度迪卡比奧及羅拔迪尼路兩大奧斯卡影帝合作主演。(《花月殺手》電影劇照)

《花月殺手》劇情講述1920年代的美國奧克拉荷馬州裡,原住民歐塞奇族人因為祖先發現的油礦而暴富,並有人因此針對族人連環謀財害命,在四年間竟有超過60位族人被殺,因此聯邦政府新成立的FBI(聯邦調查局)介入查明真相,案件被稱為「歐塞奇印第安人謀殺案」(Osage Indian Murders)。

馬田史高西斯被譽為在世最偉大的電影大師。(《花月殺手》電影花絮照)

里安納度原飾演FBI始祖

里安納度狄卡比奧於《花月殺手》裡飾演退役士兵Ernest Burkhart,到奧克拉荷馬州為富有的叔父打工,及後結識歐塞奇族少女Mollie並結為夫婦,亦因為貪財而加入叔父謀害歐塞奇族人,成為「歐塞奇印第安人謀殺案」的幫凶之一。

里安納度迪卡比奧於《花月殺手》裡飾演一位退役士兵Ernest,與原住民女子Mollie結婚後,協助叔叔執行針對歐塞奇族人的連環謀殺案。(《花月殺手》電影劇照)

在馬田史高西斯決定改編《花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起》(Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI)一書為電影時,原意請狄卡比奧飾演FBI的始祖人物Tom White探員一角,屬於電影裡的正派角色。然而馬田史高西斯在寫作劇本時發現以Ernest及Mollie夫婦為故事中心視角會更為有趣,於是請狄卡比奧飾演Ernest Burkhart一角,FBI始祖Tom White探員則改由《犬山記》(The Power of the Dog)金像提名男配Jesse Plemons飾演。

《花月殺手》裡的FBI始祖Tom White探員原本由里安納度迪卡比奧飾演,然而在劇情軸心轉向後,便改為由《犬山記》金像提名男配Jesse Plemons飾演。(《花月殺手》電影劇照)

與女主角即興對白一拍即合

電影《花月殺手》中,狄卡比奧與擁有美國原住民血統的女演員Lily Gladstone合作飾演夫妻,雖然二人在演藝經驗及名氣上相距甚遠,然而在電影中的表演卻極其令觀眾信服。在拍攝之初,一段狄卡比奧開車接載Lily Gladstone的戲份中,狄卡比奧飾演的Ernest與Lily Gladstone飾演的Mollie調情,狄卡比奧在過程中自稱為「英俊的魔鬼」,當場令Lily發笑,亦因此成為角色愛戀關係的開端。

里安納度狄卡比奧開車接載Lily Gladstone時,調情時自稱為「英俊的魔鬼」,引得Lily發笑,成為電影中其中一句令觀眾印象深刻的對白。(《花月殺手》電影劇照)

據馬田史高西斯提及,原來狄卡比奧這一句令觀眾印象深刻的對白,竟為他個人「爆肚」的即興創作,並非原劇本之中的用詞,而Lily被逗笑亦是真實的反應,從未共演的兩位演員更因此一拍即合。馬田史高西斯認為這句即興對白有助兩位角色的感情順利展開,亦符合角色設定,於是最終在電影中得以保留。

據馬田史高西斯提到,原來「英俊的魔鬼」一句對白是由里安納度迪卡比奧「爆肚」即興演出,並非劇本裡的原對白。(《花月殺手》電影花絮照)

羅拔迪尼路角色原型僅為年齡一半

羅拔迪尼路於《花月殺手》裡飾演Ernest的叔叔William Hale,是劇情中最深藏不露、笑裡藏刀的魔頭,一手策劃針對歐塞奇族的連環謀殺案。在歷史之中,William Hale在策劃與執行謀殺案期間,原來僅為45歲,與現年80歲的羅拔迪尼路相距接近一倍!然而馬田史高西斯認為迪尼路的年齡與原型人物差距並不影響敘事,於是決定由迪尼路飾演,相信觀眾在看過《花月殺手》後,亦會認同馬田史高西斯的創作決定。