猿人爭霸戰︰猩凶帝國︱明年5月再襲地球　精靈系靚女新星首擔正

風靡全球的《猿人爭霸戰》系列，特技災難科幻鉅製震撼視聽外，精彩絕倫的人性角力故事線更令影迷大呼感動難忘。久違多年，全新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（暫譯）（Kingdom of the Planet of the Apes）將於2024年重磅回歸大銀幕，為全球影迷帶來後凱撒時代的最新猿人帝國爭霸戰！

猿人爭霸戰系列主凱撒再度回歸！（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》在系列2017年推出前作後，事隔7年再襲地球！（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影海報）

六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章，嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒（Caesar）最後難敵一戰，在凱撒帝國落幕之前，牠帶領牠的國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》為這個全球史詩式磅礡系列注入新活力，講述後凱撒時代的多年之後，猿人成為地球上主要物種，反而人類已淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇！

在凱撒帝國落幕之前，牠帶領國民移居至綠洲，讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

猿人帝國在新一集由暴君猩猩統領。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

今日發佈的最新預告，鏡頭由一片綠洲開始展開，可見在凱撒帝國猩凶終極一戰後歷時多年，原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋，人類文明已無蹤跡。主角猩猩目睹人類族群被暴戾的猩猩軍隊粗暴驅逐，牠甚至彰顯人性，拯救一位女孩。牠亦踏足人類從前的科研中心，親眼見證人類失落的科技與文明，讓牠開始反思自己的處境，為自由而冒險一戰！

電影中，原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋，人類文明已無蹤跡。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

電影裡出現一位女孩，由Freya Allan飾演，令猩猩主角展現人性，出手拯救。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

主角猩猩踏足人類從前的科研中心，親眼見證人類失落的科技與文明，讓牠開始反思自己的處境。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》電影劇照）

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》由《移動迷宮》三部曲導演Wes Ball執導，Josh Friedman (《強戰世界》)、Rick Jaffa & Amanda Silver (《阿凡達：水之道》)及Patrick Aison (《鐵血戰士：狩獵追擊》) 所編劇，主演包括一眾人氣電影劇集影星：Owen Teague (《小丑回魂》)、《獵魔士》精靈系靚女新星Freya Allan、Kevin Durand (劇集《魔鑰傳》)、Peter Macon (劇集《無恥之徒》)、William H. Macy (《抖室》)等。

《獵魔士》劇集精靈系美女新星Freya Allan，首次於《猿人爭霸戰：猩凶帝國》擔正飾演電影女主角。（Freya Allan IG圖片）