猿人爭霸戰︰猩凶帝國︱明年5月再襲地球　精靈系靚女新星首擔正

風靡全球的《猿人爭霸戰》系列,特技災難科幻鉅製震撼視聽外,精彩絕倫的人性角力故事線更令影迷大呼感動難忘。久違多年,全新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(暫譯)(Kingdom of the Planet of the Apes)將於2024年重磅回歸大銀幕,為全球影迷帶來後凱撒時代的最新猿人帝國爭霸戰!

猿人爭霸戰系列主凱撒再度回歸!(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》在系列2017年推出前作後,事隔7年再襲地球!(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影海報)

六年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章,嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒(Caesar)最後難敵一戰,在凱撒帝國落幕之前,牠帶領牠的國民移居至綠洲,讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。最新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》為這個全球史詩式磅礡系列注入新活力,講述後凱撒時代的多年之後,猿人成為地球上主要物種,反而人類已淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下,一隻歷盡苦難的年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑,更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇!

在凱撒帝國落幕之前,牠帶領國民移居至綠洲,讓猿人族群渡過遠離人類的安全生活。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

猿人帝國在新一集由暴君猩猩統領。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

今日發佈的最新預告,鏡頭由一片綠洲開始展開,可見在凱撒帝國猩凶終極一戰後歷時多年,原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋,人類文明已無蹤跡。主角猩猩目睹人類族群被暴戾的猩猩軍隊粗暴驅逐,牠甚至彰顯人性,拯救一位女孩。牠亦踏足人類從前的科研中心,親眼見證人類失落的科技與文明,讓牠開始反思自己的處境,為自由而冒險一戰!

電影中,原本的現代城市建築已被一片綠林所覆蓋,人類文明已無蹤跡。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

電影裡出現一位女孩,由Freya Allan飾演,令猩猩主角展現人性,出手拯救。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

主角猩猩踏足人類從前的科研中心,親眼見證人類失落的科技與文明,讓牠開始反思自己的處境。(《猿人爭霸戰:猩凶帝國》電影劇照)

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》由《移動迷宮》三部曲導演Wes Ball執導,Josh Friedman (《強戰世界》)、Rick Jaffa & Amanda Silver (《阿凡達:水之道》)及Patrick Aison (《鐵血戰士:狩獵追擊》) 所編劇,主演包括一眾人氣電影劇集影星:Owen Teague (《小丑回魂》)、《獵魔士》精靈系靚女新星Freya Allan、Kevin Durand (劇集《魔鑰傳》)、Peter Macon (劇集《無恥之徒》)、William H. Macy (《抖室》)等。

《獵魔士》劇集精靈系美女新星Freya Allan,首次於《猿人爭霸戰:猩凶帝國》擔正飾演電影女主角。(Freya Allan IG圖片)