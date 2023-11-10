黃色大門︱奉俊昊大學觀賞500+部電影　大國民、狂牛套套經典神作

Netflix串流平台全新自家製紀錄片《黃色大門：世紀末電影狂手札》（Yellow Door：'90s Lo-fi Film Club），以蜚聲國際的韓國導演奉俊昊為拍攝對象，重點卻遠早於奉俊昊在2020年憑作品《上流寄生族》（Parasite）於奧斯卡榮獲「最佳導演」獎之前，回塑至奉俊昊大學時期曾經作為核心成員的電影會「黃色大門」。黃色大門是九十年代於首爾崛起的眾多電影會之一，成員均來自各家大學的學生，亦非電影系學生專屬的社團，包括修讀社會學的奉俊昊。

Netflix最新推出的紀錄片《黃色大門：世紀末電影狂手札》，拍攝2020年憑《上流寄生族》奉俊昊學生時期曾加入的電影會「黃色大門」，一探奉俊昊成名及拍電影前對電影熱愛的根源。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

奉俊昊是「黃色大門」的核心成員，當時電影會成員均來自首爾各大學，年輕的奉俊昊為相片最後方側坐着的男生。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

然而奉俊昊作為黃色大門的核心成員之一，除了因為輝煌成就而為黃色大門添光外，亦在當中扮演收集與管理電影會館藏錄影帶的負責人。據奉俊昊於紀錄片中憶述，當年要循官方途徑獲得外國電影的影帶並不容易，於是靠各成員會在錄影帶批發店及攤販處尋找遺珠，有些更與外國官方譯名不同；成員亦會四處借來錄影帶，以黃色大門裡共用的錄影帶播放機進行拷貝，所以當年每一盒錄影帶亦得來不易。

奉俊昊為當時「黃色大門」主要負責搜購、整理及收藏電影錄影帶的負責人。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

奉俊昊在紀錄片中表示，當時要找到外國珍貴的經典作品並不容易，但一旦買到或借到，必定會拷貝及好好珍藏。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

奉俊昊成名並獲得奧斯卡後，他的電影片單成為影迷與電影愛好者爭相研究與追看的精選，當中類型與產地之廣令不少影迷驚訝，也許奉俊昊涉獵廣泛電影作品之始，便是由黃色大門開始。紀錄片中，奉俊昊與黃色大門的舊成員找出當年的錄影帶館藏目錄，該紀錄冊由奉俊昊一字一筆所填寫，細數之下竟有超過五百部電影，產地亦非常廣泛。

奉俊昊與「黃色大門」的舊成員一同翻閱當年館藏的紀錄冊。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

奉俊昊在「黃色大門」的紀錄冊中提到不少印象深刻的館藏作品。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

「黃色大門」的館藏由奉俊昊打理，紀錄冊亦由他一字一筆寫低。（《黃色大門：世紀末電影狂手札》電影截圖）

奉俊昊亦在《黃色大門》紀錄片中提到當中不少作品，包括意大利新寫實主義時期代表作品《單車竊賊》（Ladri di biciclette）、尚盧高達（Jean-Luc Godard）法國新浪潮作品《斷了氣》（Breathless）、Orson Welles經典作品《大國民》（Citizen Kane）、蘇聯愛森斯坦默片《波坦金戰艦》（Броненосец «Потёмкин»）、意大利名導貝魯托奇的作品《革命前夕》（Before the Revolution）、傳奇導演哥普拉的作品《竊聽大陰謀》（The Conversation）及馬田史高斯西的《狂牛》（Raging Bull）等作品，相信當年累積觀賞的電影，日後亦成為奉俊昊創作的養份，影迷們不妨欣賞這些經典名作。

奉俊昊當年為「黃色大門」搜羅及欣賞的經典作品包括《大國民》。（《大國民》電影劇照）