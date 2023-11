1991年的電影《與龍共舞》,由劉德華、張敏、葉德嫻、吳孟達主演,講到劉德華飾演的富商一次意外失去身份變成普通人,在沒有金錢的前提下,全力追求真愛並遇上張敏。

《與龍共舞》於1991年上畫,距今32年。(《與龍共舞》海報)

《與龍共舞》晚裝Look充滿誘惑味道。(《與龍共舞》影片截圖)

電影屬輕鬆喜劇,其中一幕講到張敏跟媽媽葉德嫻出席高貴舞會,被劉德華戲中的表妹翁虹白鴿眼,想借龍蝦箝對方以洩心頭之恨,但結果誤中副車,箝中自己媽媽。

葉德嫻為免失禮,死頂話最新時裝,並由設計名師「Sit down please」親自設計。斷想不到這款晚裝,在32年後成真,不過設計的並非「Sit down please」,而是意大利高級品牌 Schiaparelli,早前在巴黎時裝周展出2024年春夏系列設計作品時,便有這套龍蝦裝,而且仲變成金龍蝦,真係見到都不禁要Sit down please,埋位開席。

頂硬上,話係名師Sit Down Please設計。(《與龍共舞》影片截圖)

(《與龍共舞》影片截圖)