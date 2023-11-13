梁小龍再談洽拍《功夫》細節　自爆一腳踢到星爺跪低？

資深武打演員梁小龍早前開設抖音帳戶，拍片大爆參演電影《功夫》鮮為人知的內幕，指出最介意別人說周星馳捧紅他，因為他不是新人，而且論功夫星爺亦打不過他，又謂片酬都不夠他做一個月生意所賺得多。

梁小龍不滿被指由星爺捧紅，稱對方打不過他。（影片截圖）

日前梁小龍分享的影片中透露了更多細節，當年星爺「三顧草蘆」找他演出《功夫》，本來他是不接受的，因為他已轉型從商，拍戲要花上幾個月到半年時間，根本兼顧不了，其次是星爺一直沒有跟他談片酬，直至完成拍攝後才收到人工，而金額卻是令人失望的。

點擊睇梁小龍憶述一腳踢到星爺跪低

+ 1

小龍憶述周星馳第二次邀請他，兩人終於見面，本來一心只想介紹其他演員給對方，還未想過要演出電影，然而星爺不停問他會不會用棍子、用刀，會不會真打，問了很多問題，令梁小龍不勝其煩：「當時我都說很奇怪，電影圈裡面能敢這樣問我只有他一個，對我來講我心裡有點氣」。

雖然對《功夫》、對星爺都有點不屑，但梁小龍經常以「火雲邪神」自居，難怪部份網民指他「食碗面、反碗底」。（電影截圖）

接下來發生的事情就如電影一樣，梁小龍被星爺氣得要出手出腳教訓，結果星爺就跪在地上，然而梁小龍指自己沒有用力，認為星爺在「扮嘢」。事後星爺再找上梁小龍，第三次邀請他演出，不過梁小龍形容星爺似在「霸王硬上弓」，直接說他已答應演出，而他亦半推半就下成為了「火雲邪神」。