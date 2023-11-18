白日之下｜兩大西片夾擊下突圍　第三周單日票房反超Marvel

由天下一電影出品，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，上映後好評如潮，踏入第三周，隨住坊間海量的口碑，令電影再創票房奇蹟，不單一破以往電影上畫後，單日票房會逐步放緩的現象，更奇蹟地以上映第三周姿態，單日票房撼贏較新上畫的兩部荷里活大作，《Marvel隊長2》（The Marvels）及《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》（The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes），成功帶領香港電影走出票房低谷。



電影最初上畫時走勢一般，帶在口碑帶動下有異動。（《白日之下》劇照）

兩大荷里活大片夾擊

在電影《白日之下》上畫前，香港電影票房陷入一片低潮，除了由盧瀚霆（Anson Lo）主演的《釀魂》靠神徒的努力可突破千萬，《七月返歸》、《說笑之人》、《4拍4家族》分別都只錄得500萬、200萬及100萬票房，成績未如理想。

早前港片票房陷入低谷，導演賴恩慈的《4拍4家族》更要獨力出席謝票場力挽狂瀾。（《4拍4家族》電影劇照）

而按往績推算，大部分電影上畫日子愈耐，單日票房的數字將逐漸下滑，從而被新上畫電影取替，不過《白日之下》似乎反其道而行。根據Hong Kong Box Office Ltd.的數據顯示，電影《白日之下》於15/11，上畫第14日，單日票房錄得約42萬3千元；同日，上畫第8日的《Marvel隊長2》就錄得約42萬2千元，獲得小勝。

受荷里活演員工會罷工行動影響宣傳，《Marvel隊長2》在北美票房都創下MCU新低。（《Marvel隊長2》劇照）

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《飢餓》前傳未能動搖

而隨後一日，差距更加拉闊，《白日之下》於16/11票房錄得約35萬，《Marvel隊長2》則約29萬。同日開畫的《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》約收34萬，而《年少日記》就有約22萬，繼續成為單日票房冠軍，累積票房更成功衝破千萬。

乘系列電影之勢，《飢餓遊戲》前傳都來勢洶洶。（《飢餓遊戲前傳》劇照）

而去到昨日（17/11）星期五，在周末效應下，各片的收入都回升，而《白日之下》仍能力保單日票房第一位，收約56萬，其次為《Marvel隊長2》，收約$54萬；《飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌》，收約$42萬；《年少日記》，收約$32萬。相信是口碑刺激票房，而隨住周六、日更多人入場，以及在謝票場帶動下，相信累積票房將有更理想表現。