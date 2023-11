白日之下｜兩大西片夾擊下突圍　第三周單日票房反超Marvel

由天下一電影出品,以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》,上映後好評如潮,踏入第三周,隨住坊間海量的口碑,令電影再創票房奇蹟,不單一破以往電影上畫後,單日票房會逐步放緩的現象,更奇蹟地以上映第三周姿態,單日票房撼贏較新上畫的兩部荷里活大作,《Marvel隊長2》(The Marvels)及《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes),成功帶領香港電影走出票房低谷。



電影最初上畫時走勢一般,帶在口碑帶動下有異動。(《白日之下》劇照)

兩大荷里活大片夾擊

在電影《白日之下》上畫前,香港電影票房陷入一片低潮,除了由盧瀚霆(Anson Lo)主演的《釀魂》靠神徒的努力可突破千萬,《七月返歸》、《說笑之人》、《4拍4家族》分別都只錄得500萬、200萬及100萬票房,成績未如理想。

早前港片票房陷入低谷,導演賴恩慈的《4拍4家族》更要獨力出席謝票場力挽狂瀾。(《4拍4家族》電影劇照)

而按往績推算,大部分電影上畫日子愈耐,單日票房的數字將逐漸下滑,從而被新上畫電影取替,不過《白日之下》似乎反其道而行。根據Hong Kong Box Office Ltd.的數據顯示,電影《白日之下》於15/11,上畫第14日,單日票房錄得約42萬3千元;同日,上畫第8日的《Marvel隊長2》就錄得約42萬2千元,獲得小勝。

受荷里活演員工會罷工行動影響宣傳,《Marvel隊長2》在北美票房都創下MCU新低。(《Marvel隊長2》劇照)

《飢餓》前傳未能動搖

而隨後一日,差距更加拉闊,《白日之下》於16/11票房錄得約35萬,《Marvel隊長2》則約29萬。同日開畫的《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》約收34萬,而《年少日記》就有約22萬,繼續成為單日票房冠軍,累積票房更成功衝破千萬。

乘系列電影之勢,《飢餓遊戲》前傳都來勢洶洶。(《飢餓遊戲前傳》劇照)

而去到昨日(17/11)星期五,在周末效應下,各片的收入都回升,而《白日之下》仍能力保單日票房第一位,收約56萬,其次為《Marvel隊長2》,收約$54萬;《飢餓遊戲:鳴鳥與游蛇之歌》,收約$42萬;《年少日記》,收約$32萬。相信是口碑刺激票房,而隨住周六、日更多人入場,以及在謝票場帶動下,相信累積票房將有更理想表現。