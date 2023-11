拿破崙︱雲妮莎卻比演繹皇后驚豔觀眾　曾全裸演出性感誘人

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》(Napoleon)於11月23日在香港及世界各地上映,電影由大師級導演列尼史葛(Ridley Scott)執導,並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士(Joaquin Phoenix)及「白寡婦」雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)主演,改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。

列尼史葛新作《拿破崙》由奧斯卡影帝華堅馮力士主演,改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。(《拿破崙》電影劇照)

《拿破崙》劇情被外界抨擊不忠於事實,被列尼史葛霸氣反擊:你都唔在場!(《拿破崙》電影劇照)

雲妮莎卻比於《拿破崙》裡飾演的皇后,演出驚豔不少評論人與觀眾,亦以不少性感打扮示人,與今年上映的《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission:Impossible—Dead Reckoning Part One)中「白寡婦」的形象差異甚大。然而今年35歲的雲妮莎卻比此前曾有不少大尺度演出,甚至全裸上鏡示人,極盡香豔!

雲妮莎卻比於《拿破崙》裡的造型相當性感,媚態十足!(《拿破崙》電影劇照)

雲妮莎卻比憑《狂野時速:雙雄聯盟》(Fast and Furious:Hobbs and Shaw)等作品走紅前,曾於2014年主演電影《Queen and Country)飾演第二女主角Dawn Rohan。劇情中,雲妮莎於大宅花園後大解放,背向鏡頭褪下身上長裙,背部全裸露出腰臀曲線,大晒纖瘦迷人曲線,非常性感。

雲妮莎卻比於走紅前曾主演電影《Queen and Country》,飾演第二女主角。(《Queen and Country》電影劇照)

雲妮莎卻比於電影裡全裸上鏡,性感地於大宅後園褪衣裸背演出。(《Queen and Country》電影截圖)

雲妮莎卻比奔放地展示腰臀曲線,非常性感誘人。(《Queen and Country》電影截圖)

雲妮莎卻比近年走紅後,尺度不但未有收緊,進一步解放!在2020年上映的作品《The World to Come》裡,雲妮莎卻比全裸演出之餘,更與同演的另一位女主角Katherine Waterston合作,上演女女浪漫激情床戲過程,尺度極大。戲份中,雲妮莎卻比與Katherine Waterston均赤裸上半身演出,在鏡頭前互相激情擁吻,而激情過後蜜依偎着傾談,亦不失浪漫。

雲妮莎卻比走紅後,於2020年與Katherine Waterston合演電影,二人飾演女同性戀人。(《The World to Come》電影劇照)

雲妮莎卻比與Katherine Waterston的一幕床戲非常激情浪漫。(《The World to Come》電影劇照)

雲妮莎卻比激情床戲逐格睇: