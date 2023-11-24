拿破崙︱雲妮莎卻比演繹皇后驚豔觀眾　曾全裸演出性感誘人

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。

列尼史葛新作《拿破崙》由奧斯卡影帝華堅馮力士主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。（《拿破崙》電影劇照）

《拿破崙》劇情被外界抨擊不忠於事實，被列尼史葛霸氣反擊：你都唔在場！（《拿破崙》電影劇照）

雲妮莎卻比於《拿破崙》裡飾演的皇后，演出驚豔不少評論人與觀眾，亦以不少性感打扮示人，與今年上映的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）中「白寡婦」的形象差異甚大。然而今年35歲的雲妮莎卻比此前曾有不少大尺度演出，甚至全裸上鏡示人，極盡香豔！

雲妮莎卻比於《拿破崙》裡的造型相當性感，媚態十足！（《拿破崙》電影劇照）

雲妮莎卻比憑《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious：Hobbs and Shaw）等作品走紅前，曾於2014年主演電影《Queen and Country）飾演第二女主角Dawn Rohan。劇情中，雲妮莎於大宅花園後大解放，背向鏡頭褪下身上長裙，背部全裸露出腰臀曲線，大晒纖瘦迷人曲線，非常性感。

雲妮莎卻比於走紅前曾主演電影《Queen and Country》，飾演第二女主角。（《Queen and Country》電影劇照）

雲妮莎卻比於電影裡全裸上鏡，性感地於大宅後園褪衣裸背演出。（《Queen and Country》電影截圖）

雲妮莎卻比奔放地展示腰臀曲線，非常性感誘人。（《Queen and Country》電影截圖）

雲妮莎卻比近年走紅後，尺度不但未有收緊，進一步解放！在2020年上映的作品《The World to Come》裡，雲妮莎卻比全裸演出之餘，更與同演的另一位女主角Katherine Waterston合作，上演女女浪漫激情床戲過程，尺度極大。戲份中，雲妮莎卻比與Katherine Waterston均赤裸上半身演出，在鏡頭前互相激情擁吻，而激情過後蜜依偎着傾談，亦不失浪漫。

雲妮莎卻比走紅後，於2020年與Katherine Waterston合演電影，二人飾演女同性戀人。（《The World to Come》電影劇照）

雲妮莎卻比與Katherine Waterston的一幕床戲非常激情浪漫。（《The World to Come》電影劇照）

雲妮莎卻比激情床戲逐格睇：