拿破崙︱雲妮莎卻比演繹皇后驚豔觀眾 曾全裸演出性感誘人
撰文：莫匡堯
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荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。
雲妮莎卻比於《拿破崙》裡飾演的皇后，演出驚豔不少評論人與觀眾，亦以不少性感打扮示人，與今年上映的《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）中「白寡婦」的形象差異甚大。然而今年35歲的雲妮莎卻比此前曾有不少大尺度演出，甚至全裸上鏡示人，極盡香豔！
雲妮莎卻比憑《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast and Furious：Hobbs and Shaw）等作品走紅前，曾於2014年主演電影《Queen and Country）飾演第二女主角Dawn Rohan。劇情中，雲妮莎於大宅花園後大解放，背向鏡頭褪下身上長裙，背部全裸露出腰臀曲線，大晒纖瘦迷人曲線，非常性感。
雲妮莎卻比近年走紅後，尺度不但未有收緊，進一步解放！在2020年上映的作品《The World to Come》裡，雲妮莎卻比全裸演出之餘，更與同演的另一位女主角Katherine Waterston合作，上演女女浪漫激情床戲過程，尺度極大。戲份中，雲妮莎卻比與Katherine Waterston均赤裸上半身演出，在鏡頭前互相激情擁吻，而激情過後蜜依偎着傾談，亦不失浪漫。