「黑寡婦」施嘉莉成全球最賣座演員　勁過The Rock同湯告魯斯

荷里活巨星多不勝數，諸如湯告魯斯（Tom Cruise）、畢彼特（Brad Pitt）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）及「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）等，每人閒閒地孭住一百幾十億票房，不過近日有網站統計出歷年最賣座荷里活演員，「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）脫穎而出成為冠軍，究竟她主演的電影帶來幾多票房呢？

Marvel超級英雄電影的吸金力好比印銀紙。（劇照）

據網站統計，施嘉莉主演的33部電影，共帶來近149億7320萬美元（新1168億港元），當中包括一系列大收旺場的Marvel超級英雄電影。而前十名中，只有一位演員沒有參演超級英雄，他就是湯告魯斯，憑著《職業特工隊》系列以及去年上映的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）等賣座動作電影，以117億7730萬（918億6000萬港元）累積票房位列第六。

湯告魯斯成唯一沒有參演超級英雄電影的上榜演員。（劇照）

其他上榜演員包括：第二名森姆積遜（Samuel L. Jackson）、第三名羅拔唐尼、第四名素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、第五名基斯派特（Chris Pratt）、第七名雲狄素（Vin Diesel）、第八名基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、第九名畢列谷巴（Bradley Cooper）及第十名基斯伊雲斯（Chris Evans）。