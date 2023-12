旺卡︱小矮人Oompa Loompa歷三代演化　小說原版竟涉種族歧視爭議

《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)前傳電影《旺卡》(Wonka)剛於12月7日正式上映。電影由奧斯卡金像男星添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)主演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka,根據小說家Roald Dahl的原著小說《Charlie and the Chocolate Factory》編寫前傳故事,講述這位「朱古力獎門人」的發跡故事。除了添麥菲查洛美外,《旺卡》更由老牌英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)飾演小說的經典角色小矮人Oompa Loompa,令觀眾非常驚喜。

12月7日上映的《旺卡》(Wonka)由奧斯卡金像男星添麥菲查洛美飾演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka。(《旺卡》電影劇照)

老牌英國男星曉格蘭特在《旺卡》裡飾演經典角色小矮人Oompa Loompa。(《旺卡》電影劇照)

《朱古力獎門人》的故事第三度被改編成電影,曉格蘭特亦成為第三代Oompa Loompa。在Roald Dahl的原著故事中,Oompa Loompa一角其實經歷不少爭議與改編,才成為今日觀眾於大銀幕所見的版本,當中牽涉種族政治及冒犯性的設定,在小說成書至今經過數次演化。

Roald Dahl原著《朱古力獎門人》故事中,Oompa Loompa一角經歷不少爭議與改編,才成為今日觀眾於大銀幕所見的版本。(視覺中國)

原著小說涉種族歧視元素

雖然《朱古力獎門人》是一本兒童小說,然而在1964年成書時,卻仍有不少種族歧視元素在內,Oompa Loompa亦是最主要的爭議角色。在Roald Dahl筆下的Oompa Loompa,在小說第一版被描繪成非裔俾格米人,是一群「經常身穿鹿皮肚兜的黑人」,而故事情節裡Willy Wonka將Oompa Loompa帶到朱古力工廠裡工作,則被視為非洲黑奴歷史的再現。

Roald Dahl筆下的Oompa Loompa,在小說第一版被描繪成非裔俾格米人,是一群「經常身穿鹿皮肚兜的黑人」。(《朱古力獎門人》電影劇照)

直至1971年《朱古力獎門人》被首度搬上大銀幕前,美國全國有色人種協進會(NAACP)發表關注Oompa Loompa在電影裡被再現的聲明,原著作者Roald Dahl才出版《朱古力獎門人》小說修訂版,將故事裡的Oompa Loompa改為一群擁有「玫瑰白色」皮膚及啡金色頭髮的小矮人。於是在1971年上映的《朱古力獎門人》電影裡,Oompa Loompa便由一群侏儒症演員飾演,造型為一群綠色頭髮、橙色皮膚的小矮人,他們的原住地亦被稱為Loompaland。

1971年上映的《朱古力獎門人》,Oompa Loompa由一群侏儒症演員飾演,造型為一群綠色頭髮、橙色皮膚的小矮人。(《朱古力獎門人》電影劇照)

添布頓版《朱古力獎門人》

《朱古力獎門人》的故事,在2005年再度被搬上大銀幕,導演為著名大師添布頓(Tim Burton),並由尊尼特普(Johnny Depp)飾演Willy Wonka一角。在添布頓版本裡,Oompa Loompa的形象再度演變,由演員Gurgeep Roy飾演,並透過數碼處理複製成一群在朱古力工廠裡工作、經常唱歌跳舞的小矮人。肯雅裔英國演員Gurgeep Roy天生擁有非裔深棕色的皮膚,電影雖然保留他的原有膚色,然而在造型設計上卻注入廣泛設計,角色亦不再是刻版的工人,更為電影帶來不少喜感。

添布頓版的《朱古力獎門人》由尊尼特普飾演主角Willy Wonka。(《朱古力獎門人》電影劇照)

添布頓版《朱古力獎門人》裡,Oompa Loompa的形象再度演變,由演員Gurgeep Roy飾演。(《朱古力獎門人》電影劇照)

添布頓版的Oompa Loompa,在尊尼特普的對比下非常微型。(《朱古力獎門人》電影劇照)

添布頓版《朱古力獎門人》裡,由演員Gurgeep Roy飾演的Oompa Loompa透過數碼複製成大量工人。(《朱古力獎門人》電影劇照)

曉格蘭特致敬造型與創新

新近上映的《旺卡》,由英國老牌男星曉格蘭特飾演Oompa Loompa,在電影中的造型復刻致敬1971年的《朱古力獎門人》,再度以綠色頭髮、橙色皮膚登場,然而他的一身打扮卻為紫色西裝禮服,更操一口流利而標準的英國口音。雖然新版Oompa Loompa同樣喜愛音樂與跳舞,但相比添布頓版則更具有紳士風範,再度於銀幕上革新Oompa Loompa的角色形象。外界對於曉格蘭特飾演Oompa Loompa亦有讚冇彈,認為他的演出解決了Oompa Loompa多年來的爭議問題。