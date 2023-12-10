旺卡︱小矮人Oompa Loompa歷三代演化　小說原版竟涉種族歧視爭議

《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）前傳電影《旺卡》（Wonka）剛於12月7日正式上映。電影由奧斯卡金像男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）主演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka，根據小說家Roald Dahl的原著小說《Charlie and the Chocolate Factory》編寫前傳故事，講述這位「朱古力獎門人」的發跡故事。除了添麥菲查洛美外，《旺卡》更由老牌英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）飾演小說的經典角色小矮人Oompa Loompa，令觀眾非常驚喜。

12月7日上映的《旺卡》（Wonka）由奧斯卡金像男星添麥菲查洛美飾演年輕版的朱古力發明家Willy Wonka。（《旺卡》電影劇照）

老牌英國男星曉格蘭特在《旺卡》裡飾演經典角色小矮人Oompa Loompa。（《旺卡》電影劇照）

《朱古力獎門人》的故事第三度被改編成電影，曉格蘭特亦成為第三代Oompa Loompa。在Roald Dahl的原著故事中，Oompa Loompa一角其實經歷不少爭議與改編，才成為今日觀眾於大銀幕所見的版本，當中牽涉種族政治及冒犯性的設定，在小說成書至今經過數次演化。

Roald Dahl原著《朱古力獎門人》故事中，Oompa Loompa一角經歷不少爭議與改編，才成為今日觀眾於大銀幕所見的版本。（視覺中國）

原著小說涉種族歧視元素

雖然《朱古力獎門人》是一本兒童小說，然而在1964年成書時，卻仍有不少種族歧視元素在內，Oompa Loompa亦是最主要的爭議角色。在Roald Dahl筆下的Oompa Loompa，在小說第一版被描繪成非裔俾格米人，是一群「經常身穿鹿皮肚兜的黑人」，而故事情節裡Willy Wonka將Oompa Loompa帶到朱古力工廠裡工作，則被視為非洲黑奴歷史的再現。

Roald Dahl筆下的Oompa Loompa，在小說第一版被描繪成非裔俾格米人，是一群「經常身穿鹿皮肚兜的黑人」。（《朱古力獎門人》電影劇照）

直至1971年《朱古力獎門人》被首度搬上大銀幕前，美國全國有色人種協進會（NAACP）發表關注Oompa Loompa在電影裡被再現的聲明，原著作者Roald Dahl才出版《朱古力獎門人》小說修訂版，將故事裡的Oompa Loompa改為一群擁有「玫瑰白色」皮膚及啡金色頭髮的小矮人。於是在1971年上映的《朱古力獎門人》電影裡，Oompa Loompa便由一群侏儒症演員飾演，造型為一群綠色頭髮、橙色皮膚的小矮人，他們的原住地亦被稱為Loompaland。

1971年上映的《朱古力獎門人》，Oompa Loompa由一群侏儒症演員飾演，造型為一群綠色頭髮、橙色皮膚的小矮人。（《朱古力獎門人》電影劇照）

添布頓版《朱古力獎門人》

《朱古力獎門人》的故事，在2005年再度被搬上大銀幕，導演為著名大師添布頓（Tim Burton），並由尊尼特普（Johnny Depp）飾演Willy Wonka一角。在添布頓版本裡，Oompa Loompa的形象再度演變，由演員Gurgeep Roy飾演，並透過數碼處理複製成一群在朱古力工廠裡工作、經常唱歌跳舞的小矮人。肯雅裔英國演員Gurgeep Roy天生擁有非裔深棕色的皮膚，電影雖然保留他的原有膚色，然而在造型設計上卻注入廣泛設計，角色亦不再是刻版的工人，更為電影帶來不少喜感。

添布頓版的《朱古力獎門人》由尊尼特普飾演主角Willy Wonka。（《朱古力獎門人》電影劇照）

添布頓版《朱古力獎門人》裡，Oompa Loompa的形象再度演變，由演員Gurgeep Roy飾演。（《朱古力獎門人》電影劇照）

添布頓版的Oompa Loompa，在尊尼特普的對比下非常微型。（《朱古力獎門人》電影劇照）

添布頓版《朱古力獎門人》裡，由演員Gurgeep Roy飾演的Oompa Loompa透過數碼複製成大量工人。（《朱古力獎門人》電影劇照）

曉格蘭特致敬造型與創新

新近上映的《旺卡》，由英國老牌男星曉格蘭特飾演Oompa Loompa，在電影中的造型復刻致敬1971年的《朱古力獎門人》，再度以綠色頭髮、橙色皮膚登場，然而他的一身打扮卻為紫色西裝禮服，更操一口流利而標準的英國口音。雖然新版Oompa Loompa同樣喜愛音樂與跳舞，但相比添布頓版則更具有紳士風範，再度於銀幕上革新Oompa Loompa的角色形象。外界對於曉格蘭特飾演Oompa Loompa亦有讚冇彈，認為他的演出解決了Oompa Loompa多年來的爭議問題。