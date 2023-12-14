爆裂點專訪｜陳偉霆負評中學識自我審視　林超賢︰佢有霆鋒嘅感覺

電影《爆裂點》現正上映，今次是總導演林超賢（Lam）與張家輝，這對動作CP 九年以來再度合作。過去這個班底，還會有謝霆鋒，《証人》、《綫人》都分別為位兩位登上影帝寶座。而今次，林超賢就為家輝找來一位新拍檔陳偉霆（William）。找他當然跟同公司事，但原來Lam導一直都有留意這位年輕人，更覺得他那團火，正有當初跟霆鋒合作的影子，至於William，他就向來是Lam導的粉絲，當知道導演找他演出，他的反應是︰「我？佢留意到我？」難以置信。



林超賢想為張家輝找一個新拍檔，第一時間就諗到陳偉霆。（梁碧玲 攝）

「呢班人好猛！」

要講Lam如何留意到陳偉霆，不如先講陳偉霆如何仰慕Lam導，回想已經是15年前的事，當日William以公司藝人身份參與《証人》的首映禮，志在撐下場面湊下熱鬧，但想不到就被這班演員和幕前的演出震懾。「見到一大班人由門口行入嚟，我們做細的一直坐定定望住他們進場，你是被那股氣場震懾，再看部戲，你覺得呢班人好猛。我好喜歡這份感覺，近十年我都想追求這種感覺，所以當導演叫我拍《爆裂點》，我就同自己講唔可以令導演失望。」

《証人》（2008）為林超賢執導的香港警匪驚悚動作電影。（《証人》劇照）

當日William只是戲院的一位觀眾，今天終可以跟Lam導合作。（《証人》劇照）

賺到錢都冇放軟手腳

阿Lam有幾猛，大家都知，今次再叫家輝好歸隊，當然有新嘗試，除了場面、動作、還有拍檔。林超賢︰「如果要搵家輝，要找哪位跟他做對手，我第一時間想到陳偉霆，我一直有留意他，雖然他在港時間不多，但已知道他是個好努力的人。老實講，返內地工作賺錢，賺到錢個人好容易失去追求，但他仍然有，我覺得這一點非常可貴。我見到他仲想雕琢自己，我覺得可以幫他谷出來。我之前拍過霆鋒，他那份衝勁、那團火，好有霆鋒的感覺。」

簡單一個道理，如果對自己冇要求，又點會操出這副身型？（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆為部戲做足準備，只求不要令導演後悔揀自己。（《爆裂點》劇照）

陳偉霆在訪問中提了兩次︰「我冇辦法相信佢哋會望到我一眼！」除見到這個班底在影壇的地位，也見到William不似外貌上那份囂張，反而是欠自信。「當知道他們說有部戲找我，我呆了，家輝哥肯同我拍？唔係嘛？真係同我拍？唔係嘛？到開鏡先知，真係發生緊，要認真點，所以我一定要在《爆裂點》中爆到七彩，至少拍完，唔好令導演搖頭。」

陳偉霆對待負評的態度都有所轉變，最重要是學懂審視自己。（梁碧玲 攝）

負評中成長

有人一出道就是萬千寵愛，有人一出道就是惹火尤物，陳偉霆正是後者，是那種唱首歌、跳隻舞、透啖氣都有錯的感覺。林超賢都有看在眼內︰「每個人都要有所經歷，男人係要浸出來，不同年紀有不同經歷，來到這個年紀，佢散發出我喜歡的味道，我覺得是他另一個開始。今次都將佢獨特的氣質，那份亦正亦邪散發到出來，佢同家輝對戲都好精彩，眼神、肢體都交足。」

陳偉霆當年在台上演出，不時都被網民回味。（視頻截圖）

至於陳偉霆本人，面對負評的心態都有很大改變。「十幾年前負評到現在，當時唔識諗，不懂處理，不懂抒發，會嬲自己，又嬲埋個世界，自己在爆裂點，諗埋一邊，唔返屋企，做好多行為令家人擔心。」再嬲都冇用，負評一樣湧著自己而來，與其逃避不了，不如學習面對。

陳偉霆︰「我有認真去審視自己，到底人哋講嘅嘢，你有冇照過塊鏡？有冇諗清楚？然後開始去接受大家的批評，但都未和解到，如果話你知立即接受晒都係呃你。後來自己去學打坐，冇宗教成份的，純粹去靜觀自己想要甚麼？你想要怎樣的人生？然後發現人愈大，就愈清晰自己想要甚麼，不是不理負評，但會分析，有啲講得啱嘅會接收，有啲廢話會踢埋一邊唔理，自己識得選擇。」

呢個William好麻煩

認清自己目標，再多的負評都只是沿路的沙石，已經阻礙不到自己前進。「知自己要乜，個人會純粹好多，無論幾大衝擊，都唔驚，向前行，只要清楚自己目標。這十多年就是憑這份勇氣向前行，愈大愈識審視自己，慢慢體會到自己當時有些表現的確未及水準，既然做得不好就不要再做，就不要夾硬來。」

William笑言拍完Lam導作品，自己變得要求多多。（梁碧玲 攝）

而在William眼中，不願再夾硬來的工作就是唱歌。「坦白講已經不想再唱，因為拍完《爆裂點》開始搵到自己想做咩，直頭上咗癮咁返唔到轉頭。原來一班人好努力去做一件事係咁樣，咁至叫做嘢呀！我17歲入行，今年37，現在先真真正正打開自己道門，見到咁樣做嘢先叫啱。」

更有趣是William被林超賢導上癮，覺得每個場口每個動作都要認真！逼真！先肯收貨，繼而保持這份心態去到其他劇組開工，問題又來了。陳偉霆︰「我搞唔掂呀，喺片場多咗好多要求，自己又未到嗰啲位，但又要求多多，人哋會覺得我麻鬼煩，雖然冇咁講出口，但估到人哋會咁睇。試過拍完一幕動作戲，同對方講唔得呀，再嚟過，認真啲，真係隊埋去，對方話使唔使呀，真係痛呀！唔係呀，冇感覺呀，嚟多一次！我開始搞成咁，好麻煩，哈哈……」

作為過來人的林超賢，完全明白拍戲時，一班人排除萬難一齊去完成一個鏡頭的滿足感。（梁碧玲 攝）

作為過來人的林超賢，完全明白這份滿足感︰「一班人排除萬難一齊去完成一個鏡頭，你係得咁多時間拍，齊心合力去完成件事，感覺係好美妙。」所以今次Lam導都捨易取難，刻意在鬧市取景，中環、尖沙咀。「以前都係咁拍啦，唔通又叫我去大埔工業邨？貨櫃碼頭呀？邊似香港拍戲呀？」所以陳偉霆話呢班人好猛，真係冇講錯。

鳴謝︰

場地：The Crown@灣仔英皇駿景酒店

林超賢導演

化妝：Angel Y

陳偉霆

髮型：Davy Yu@AdmiXHairStyling

化妝：Khaki yan

造型師︰Charlie Chin, assisted by Wincy Leung

服飾：Berluti, Levis,Chanel