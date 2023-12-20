任達華投錯票留待影協回應 「佢哋嘅疏忽，由佢哋嚟講好啲」

英皇電影年度巨獻《金手指》，由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）、任達華、方中信、陳家樂等合演。今日（20/12）在大圍圍方舉行首映。對於要飾演7、80年代的人物，幾位男士在戲中都需要戴假髮演出，任達華就笑稱戴假髮後有少少似《新紮師兄2》嘅韓彬。而方中信就開心個戴髮令他回春：「而家頭髮愈嚟愈少。」



方中信、任達華、陳家樂三位在戲中，都先後被梁朝偉出賣、陷害甚至奪命。（梁碧玲 攝）

至於陳家樂，在戲中就以All Back頭示人，不用戴假髮。「本身都有試戴假髮，但感覺係爭少少，導演好好咁問我戴上去會否影響演出，我覺得最好就唔使戴，所以最終就特意留長少少去拍，導演覺得最緊要我演得舒服。」

陳家樂高興與多位影帝同場，圓夢一樣。（梁碧玲 攝）

任達華未有就投錯票一事感不快，認為事件由影協回應比較好。（梁碧玲 攝）

對於早先公布電影《燈火闌珊》，因為任達華投錯自己作品一票而失去參選奧斯卡國際影片資格，對於這次疏忽會否感到不開心？任達華︰「件事都過咗，最好都係問番影協（香港電影製片家協會）回應，由影協去做一個結論。（是否因為他們的疏忽導致？）呢個都係要問番影協先知，因為佢哋嘅疏忽，由佢哋嚟講會好啲。（自己心情有冇受影響？）我冇受影響，因為《燈火闌珊》真係一部好好的電影。（會唔會覺得好可惜？）都唔會，年年都會有新電影，香港仍會拍啲好好嘅電影。」