BTS全員「軍白期」推全新紀錄片　6個相關數字你一定要知

2023年末,韓國娛樂圈最高關注度與討論度的話題,必定包括韓流天團BTS防彈少年團全員入伍的消息。隨着12月11日全員合體護送RM與V入伍、12月12日j-hope與SUGA陪伴Jimin與Jung Kook抵達營區履行兵役,BTS正式進入全員「軍白期」。Disney+ 已獨家為粉絲準備好全新紀錄片作品《BTS Monuments: Beyond The Star》,與各位粉絲以最貼近各位團員的角度,再一次從頭了解這隊頂尖K-pop男團如何逐步登上國際娛樂圈的高峰。

隨着12月11日全員合體護送RM與V入伍、12月12日j-hope與SUGA陪伴Jimin與Jung Kook抵達營區履行兵役,BTS正式進入全員「軍白期」。(《BTS Monuments: Beyond The Star》劇照)

今日與大家分享《BTS Monuments: Beyond The Star》這套紀錄片,與BTS相關的6個關鍵數字,一窺這部於全員軍白期推出的全新紀錄片作品!

「10」、「255」、「60%」:共8集長達255分鐘片段當中60%首次曝光

Disney+ 獨家上線的《BTS Monuments: Beyond The Star》一共8集,記錄了BTS成軍10年的重要時刻,共計255分鐘的紀錄片當中,將會有60%片段屬於首度曝光畫面,絕對值得各位粉絲期待!除了7位成員的獨家訪問片段,更有「BTS之父」房時爀的訪問。透過成員們與公司老闆的訪問,以最貼近的角度了解BTS。

紀錄片中會有「BTS之父」房時爀的訪問。(《BTS Monuments: Beyond The Star》劇照)

「13」:成軍十年,紀錄片拍攝跨度達13年

BTS於2013年6月13日正式出道,至今十年。今次紀錄片不只記錄BTS成軍之後的重要時刻,更遠溯至出道前3年的2010年12月,以此作起點,於BTS還是練習生階段開始作記錄,一直涵蓋至2023年4月份,是迄今橫跨時間最長的BTS紀錄片。

就連成軍前的3年時間,都有拍攝在內。(《BTS Monuments: Beyond The Star》劇照)

「6」:6首單曲奪得Billboard告示牌「HOT 100 百大熱門榜」第1位

BTS貴為世界級天團,影響力當然不止於韓國、亞洲,歐美亦成為BTS的實力展現之地。2020年,BTS憑《Dynamite》首次登上Billboard告示牌「HOT 100百大熱門榜」榜首位置,成為韓國藝人首例,超越了PSY憑《江南Style》最高奪得第2位的紀錄!BTS其後陸續憑《Savage Love》、《Life Goes On》、《Butter》、《Permission to Dance》以及與英倫搖滾天團Coldplay合作歌曲《My Universe》登上「HOT 100百大熱門榜」第一位。

歷時3年製作、一共8集的全新原創紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》現已於Disney+ 獨家上線首兩集,其後逢周三更新兩集。(《BTS Monuments: Beyond The Star》劇照)

「5」:連續三年奪得共5次格林美獎提名創K-pop紀錄

BTS於2021年至2023年連續三年獲得格林美獎 (Grammy Awards) 共5個提名。2021年與2022年,BTS分別以《Dynamite》與《Butter》獲提名「最佳流行二人組合/團體表演」(Best Pop Duo/Group Performance)。2023年,憑《Music of the Spheres》獲提名「年度專輯」(Album of the Year)、《Yet To Come》獲提名「最佳音樂錄像」(Best Music Video),以及憑與Coldplay合作推出的《My Universe》連續第三年獲提名「最佳流行二人組合/團體表演」(Best Pop Duo/Group Performance)。