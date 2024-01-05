《飯戲攻心2》撐王菀之謝君豪舞台劇　出動失傳名菜「仙鶴神針」

由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文主演的《飯戲攻心2》，定檔除夕大年三十，二月九日公映。延續飯團互撐傳統， 今次一家「飯團」再次出動，出席Ivana以及「六叔」謝君豪近日演出的舞台劇《天色》，更準備了戲中Ivana 飾演的烈火廚神Josephine拿手絕學「仙鶴神針」，祝賀兩人good show！

一眾「飯團」現身撐場。（大會提供）

今次撐場的包括有導演Sunny、阿聰、陳湛文、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee哥）、魏浚笙（Jeffrey）齊齊出動，至於帶去的手信「仙鶴神針」，其實是個模仿乳鴿的蛋糕，而「仙鶴神針」在戲中是失傳已久的佳餚，眾人將「仙鶴神針」蛋糕送給美女廚神Ivana，她收到後都顯得份外開心，亦即時重演戲中金句：「材料係真相，味道係假象，烹飪就係扮豉油雞嘅蛋糕。」

團隊準備了戲中Ivana 飾演的烈火廚神Josephine拿手絕學「仙鶴神針」。（大會提供）

豪哥見仿真度高，聞下有冇豉油味。（大會提供）

Ivana相當感謝飯團特地來捧場，她說：「我們《飯戲》的飯團是團結到戲內戲外都會互相支持，好溫暖。」張繼聰亦講到：「當然一定要來支持，演得非常之好。我們來的意思希望你們畀心機做完這幾場演出後，快點加入和我們一起做宣傳。」Fish就寄語：「《飯戲攻心2》票房大賣！」

廚神Ivana收到後都顯得份外開心，亦即時重演戲中金句：「材料係真相，味道係假象，烹飪就係扮豉油雞嘅蛋糕。」（大會提供）

而豪哥表示加盟飯團相當開心，他說：「接下來將會加入宣傳大隊，加盟飯團這個大家庭，新一年開始第一次宣傳，各位親戚朋友多多指教。」事實上眾人在戲內戲外都十足一家人，不過最搞笑是當日大家突然再次認清自己的角色身份與其他人的關係，例如豪哥突然發現Fish在戲中是自己哥哥的老婆，即時大叫她做「阿嫂」；阿Dee本以為自己是男家的表弟，又被眾人提醒是女家的表弟才對；Fish亦發現阿Dee是自己的兒甥，頓時變了大型認親會，場面相當搞笑。

《白日之下》導演簡君晋（右二）都有到來捧場。（大會提供）

而看似最不關事的Jeffrey就講到：「我是路過而已，是個表演嘉賓。」不過Sunny回應：「你是偶像，最近更奪得叱咤樂壇生力軍男歌手金獎。」Ivana更問其中一首上榜歌曲由誰創作時，Jeffrey馬上回應：「《我的世界地圖》是由Ivana作曲，非常好聽。」及後大家都為這位新鮮出爐男金送上熱烈的歡呼聲和掌聲，並提醒大家要留意由Ivana最新創作的《飯戲攻心2》主題曲，還有阿聰載歌載舞的演出，更祝願大家2024新年開開心心，希望接下來可以多點見到大家，瘋狂四出謝票，一一答謝大家