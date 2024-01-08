金球獎｜Lily Gladstone獲里安納度欽點做女主角　入行11年捱出頭

《第81屆金球獎頒獎禮》現正舉行，《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）Lily Gladstone勇奪劇情片最佳女主角，擊敗《大師級愛情》（Maestro）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）以及《泳不放棄》（NYAD）的Annette Bening等對手。

Lily Gladstone憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）勇奪劇情片最佳女主角。（直播截圖）

現年37歲的Lily Gladstone於2012年入行，作為美洲原住民的她，幾乎不用試鏡就獲得《花月殺手》的角色，而且是男主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）欽點，他曾受訪透露：「我們與她進行了一次 Zoom視訊會議，隨後馬田史高西斯立刻表示：『就是她了！』」

Lily Gladstone獲里安納度欽點當女主角。（劇照）

里安納度形容Lily Gladstone擁有一種不可思議的優雅，加上是美國原住民，《花月殺手》的角色可謂為她度身訂造。經過一次視訊會議後，導演馬田史高西斯沒有再跟Lily Gladstone商談，甚至連試鏡都沒有，里安納度指這種情況非常罕見：「他就是在她身上、她的眼裡、她的靈魂、當然還有她之前的作品中，看到了片中女主角內心的深度與體察」，而Lily Gladstone亦不負眾望，表現獲得一致讚賞。