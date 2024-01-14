BTS紀錄片聖誕檔上架　奪平台亞太地區觀看次數最高無劇本影片

於2023年12月20日上線的Disney+ 原創紀錄片《BTS Monuments: Beyond The Star》，讓一眾粉絲及影迷在聖誕及新年長假細味頂流天團的十年成軍歷程，成功奪得Disney+ 亞太地區觀看次數最多的無劇本影片！

Disney+ 1月精彩片單推薦7. 《BTS Monuments: Beyond The Star》現正獨家熱播、1月10日已播出大結局。（Disney+圖片）

對於熱愛音樂及BTS防彈少年團的影迷來說，《BTS Monuments: Beyond The Star》絕對是一個不容錯過的紀錄片，讓觀眾一窺21世紀頂流天團BTS防彈少年團自成軍以來的職業生涯，了解他們一躍成天團前所經歷的一切高山低谷。

（Disney+圖片）

《BTS Monuments: Beyond The Star》精彩內容包括全部成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook 從未曝光的訪問片段，以及表演與幕後時刻，帶領觀眾深入了解團隊，一同經歷BTS以及各成員們的高低潮。

《BTS Monuments Beyond The Star》第八集海報。（Disney+圖片）

紀錄片將會回顧團隊多年來的重要時刻，展現他們一路走來的成長歷程，包括準備出道、於2013 年Melon 音樂獎 (Melon Music Awards) 勇奪最佳新人獎、於單曲《Danger》時期陷入的掙扎、首次舉辦音樂會的討論、於全美音樂獎 (American Music Awards) 與告示牌音樂獎 (Billboard Music Awards) 首次亮相，以及成功打入美國娛樂市場、於聯合國演講、於美國洛杉磯玫瑰碗體育場 (Rose Bowl Stadium) 以及英國倫敦溫布利球場 (Wembley Stadium) 表演等連場令人熱血沸騰的難忘時刻。紀錄片亦會聚焦於成員們的個人時刻，包括他們第一次見面時的感受、續約過程、​新冠肺炎期間限聚隔離時遇到的困難。當然少不了輕鬆時刻，包括 j-hope 驚喜生日派對以及Jung Kook 的高中畢業典禮，粉絲們萬勿錯過！