艾美獎2024｜《大熊餐廳》包攬6大獎項　Disney+共奪8項殊榮

在Disney+播出的《大熊餐廳》(The Bear)，繼Jeremy Allen White在《第81屆金球獎》中，蟬聯音樂及喜劇類劇集最佳男主角後，在日前舉行的艾美獎中再下一城獲喜劇視帝殊榮，連同最佳喜劇類影集、最佳喜劇類影集導演、最佳喜劇類影集編劇、最佳喜劇類影集男主角、最佳喜劇類影集男配角、最佳喜劇類影集女配角，《大熊餐廳》一共獲得共6大獎項，稱霸喜劇類影集獎項。

《大熊餐廳》一共獲得共6大獎項，稱霸喜劇類影集獎項。（《大熊餐廳》劇照）

另一有口皆碑的喜劇類影集《小學風雲》（Abbott Elementary）亦憑藉Quinta Brunson勇奪最佳喜劇類影集女主角。另外，音樂紀錄片《艾頓莊告別巡迴演唱會網上直播》（Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium）亦榮獲最佳綜藝特輯（直播類）殊榮，合共為Disney+贏得８大獎項。

音樂紀錄片《艾頓莊告別巡迴演唱會網上直播》亦榮獲最佳綜藝特輯。（直播類）殊榮。（劇照）

而為慶祝頻道奪得佳績，更列出旗下搜羅歷年的得獎劇集，等大家逐一細味。當中包括一共獲20個獎項的《24》系列，於2006年更獲最佳戲劇類影集。獲得10個獎項的《迷》（Lost）、22個獎項的《摩登家庭》（Modern Family）、15個獎項的《曼達洛人》（The Mandalorian）及５個獎項的《醫人當自強》（Grey’s Anatomy）。