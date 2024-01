吳彥祖痛斥芭比新系列公仔　分析兩大問題反映外界對亞裔刻版印象

去年中上映的荷里活電影《芭比》(Barbie),在全球掀起浪潮,更成為年度最賣座電影,全球票房累積超過14億美元(約港幣109億元)!《芭比》電影打破傳統對芭比玩偶的刻版印象,高舉女性自主的思想,電影中更有「因為芭比可以是任何樣子,女人也可以是任何樣子。」(Because Barbie can be anything, women can be anything.)的對白。

芭比玩偶近期亦推出新系列「You can be anything」(妳能成為任何樣子),系列玩偶更包含多族裔特色及職業。然而香港演員吳彥祖卻於社交媒體上分享所見的芭比玩偶,痛斥背後對亞裔的刻版印象,認為違背系列推出背後的思想。吳彥祖今日(21日)於社交媒體上分享兩具芭比玩偶的相片,第一具為打扮成熊貓醫生的亞裔芭比,第二具則為打扮成小提琴家的亞裔芭比。吳彥祖作為美國長大的香港人,看穿系列背後對亞洲人的刻版印象,卻公然以「妳能成為任何樣子」系列推出玩偶,表示非常不滿!

吳彥祖在社交媒體上表示:「我非常支持多元文化,但一個『妳能成為任何樣子』的亞裔芭比玩偶,竟是個小提琴家或者熊貓醫生?這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』!」吳彥祖進一步分析背後的兩大問題,直指:「要麼有一個非亞洲人因為刻版印象而搞砸了(Fxxked this up);要麼就是設計這個芭比背後是一群亞洲人,而他們正延續着這個世代傳承的創傷!」吳彥祖作為一位亞裔美國人,相信對背景相近、承受着父母期望壓力其他亞裔族群,有着深切的了解及接觸,因此代表一眾同類背景的亞裔子女們發聲。