吳彥祖痛斥芭比新系列公仔　分析兩大問題反映外界對亞裔刻版印象

去年中上映的荷里活電影《芭比》（Barbie），在全球掀起浪潮，更成為年度最賣座電影，全球票房累積超過14億美元（約港幣109億元）！《芭比》電影打破傳統對芭比玩偶的刻版印象，高舉女性自主的思想，電影中更有「因為芭比可以是任何樣子，女人也可以是任何樣子。」（Because Barbie can be anything, women can be anything.）的對白。

《芭比》電影去年上映掀起浪潮，更成為年度最賣座電影，劇情高舉女性自主的思想，更有「因為芭比可以是任何樣子，女人也可以是任何樣子」的對白。（《Barbie芭比》電影劇照）

芭比玩偶近期亦推出新系列「You can be anything」（妳能成為任何樣子），系列玩偶更包含多族裔特色及職業。然而香港演員吳彥祖卻於社交媒體上分享所見的芭比玩偶，痛斥背後對亞裔的刻版印象，認為違背系列推出背後的思想。吳彥祖今日（21日）於社交媒體上分享兩具芭比玩偶的相片，第一具為打扮成熊貓醫生的亞裔芭比，第二具則為打扮成小提琴家的亞裔芭比。吳彥祖作為美國長大的香港人，看穿系列背後對亞洲人的刻版印象，卻公然以「妳能成為任何樣子」系列推出玩偶，表示非常不滿！

吳彥祖今日於社交媒體上分享兩具芭比玩偶，痛斥背後對亞裔的刻版印象。（資料圖片）

吳彥祖分享的第一具芭比玩偶照片，一具亞裔芭比被打扮成熊貓醫生。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖分享的第二具芭比玩偶照片，亞裔芭比被打扮成小提琴家。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖在社交媒體上表示：「我非常支持多元文化，但一個『妳能成為任何樣子』的亞裔芭比玩偶，竟是個小提琴家或者熊貓醫生？這更像是『妳可以成為任何你父母期望的樣子』！」吳彥祖進一步分析背後的兩大問題，直指：「要麼有一個非亞洲人因為刻版印象而搞砸了（Fxxked this up）；要麼就是設計這個芭比背後是一群亞洲人，而他們正延續着這個世代傳承的創傷！」吳彥祖作為一位亞裔美國人，相信對背景相近、承受着父母期望壓力其他亞裔族群，有着深切的了解及接觸，因此代表一眾同類背景的亞裔子女們發聲。