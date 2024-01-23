Expats︱妮歌潔曼賣甩老公現身首映　五官全面走塑、造型終極性感

奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的美劇《Expats》即將於1月26日在亞馬遜旗下串流平台Prime Video上線，劇集昨晚（21日）於美國紐約舉行首映禮，妮歌潔曼以女主角之姿亮相，並於首映禮紅地氈上留影。《Expats》劇情講述三位在香港生活的女性，因為同為外國人並遇上一連串突如其來的悲劇，命運因此被扣連在一起，劇集於香港取景之餘，亦邀請到香港演員陳慧珊、柯煒林及「阿妹」岑樂怡參演。

奧斯卡影后妮歌潔曼主演電視劇《Expats》即將於1月26日啟播。（《Expats》劇集劇照）

妮歌潔曼昨晚於紐約單拖出席《Expats》首映禮，終極性感造型成為全場焦點。（視覺中國）

妮歌潔曼昨晚以一身黑色大露背高叉長裙亮相首映禮，晚裝的獨特設計僅以幼繩圈穿在香肩上，剪裁更猶似「圍裙」，盡露性感側乳、玉背及兩肋，為妮歌潔曼近年罕有的終極性感造型。妮歌潔曼上月底與歌手丈夫一同現身《Expats》在澳洲悉尼的首映，當時造型明豔照人卻較昨晚保守得多，賣甩老公單拖出席首映時，便血觀眾展示終極性感一面！

妮歌潔曼的晚裝獨特設計僅以幼繩圈穿在香肩上，剪裁更猶似「圍裙」！（視覺中國）

妮歌潔曼造型大露側乳及兩肋，為近年罕見的終極性感！（視覺中國）

妮歌潔曼皮膚向來雪白，昨晚的首映禮上亦大騷玉背！（視覺中國）

現年56歲的妮歌潔曼全盛時期為荷里活大美人，縱使年過五旬仍保留雪白肌膚，昨晚亦以裸背造型展示Fit爆身型、腰間未有一絲贅肉！雖然過去妮歌潔曼多次被外界指整容過度變成膠面，但昨晚亮相首映時五官幾乎全面走塑，亦因此曝露歲月痕跡，眼尾與兩腮浮現不少皺紋。而去年底妮歌潔曼亦被發現雙手離奇皺紋滿佈，極似童話故事中的枯槁巫婆，然而昨晚亮相時，雙手卻神奇回春，恢復成屬於女神的玉手。

妮歌潔曼五官已明顯全面走塑，眼尾及兩腮浮現不少皺紋。（視覺中國）

上月底出席澳洲首映時，妮歌潔曼左手皮膚泛紅之餘，枯槁得皺紋滿布，極似童話故事中的巫婆手。（視覺中國）