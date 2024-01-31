特工亞皆老｜獨家專訪三大主角　記者問咗乜竟會被威脅殺死？

《皇家特工》系列大導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）新作《特工亞皆老》（Argylle）明日（2月1日）在香港上映，《香港01》獲邀獨家飛到首爾專訪大主角拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）、森洛維（Sam Rockwell）及亨利卡菲爾（Henry Cavill），究竟記者問了什麼，竟惹來主演們威脅說要「滅口」呢？



不少網民認為《亞皆老》小說的作者正是導演馬菲域肯本人，他曾表示為了太太及女兒而拍《特工亞皆老》，另類自編、自導、自演。（Getty Images）

《特工亞皆老》講遺拜絲黛麗侯活飾演的艾利康威，是小說系列《亞皆老》（Argylle）的作者，她嚮往跟貓貓Alfie過寧靜日子，想不到所寫的小說內容竟然在現實生活中發生，惹來了間諜組職關注，爆發連場驚世麻煩。生活不再平靜的艾利與特工Aiden（森洛維 飾）拍住上，於世界各地競速躲避殺手們追捕，直至發現離奇真相……

《特工亞皆老》中佔戲甚重的萌貓，是導演太太歌地亞雪花的愛貓Chip。（劇照）

《特工亞皆老》改編自Elly Conway撰寫的同名小說，這位作家變成了電影中的靈魂人物，而外國網民盛傳她的真實身份是樂壇天后Taylor Swift，究竟是否真有其事呢？當記者問及三位主演時，得到了相當意外的回答，拜絲黛麗侯活說：「我現在很肯定跟你說，告訴你（作者是誰）的話就要殺了你，很抱歉，我們本身很樂意告訴你真相，我們不可以談及（作者），這是秘密又充滿神秘」，而森洛維更打趣地說，可能是Taylor Swift，也可能是有份參演的Dup Lipa或另一位天后Britney Spears。

亨利的造型果然夠「獨一無二」。（劇照）

電影另一焦點為亨利卡菲爾的造型，梳了一個老土平頂髮型配唐裝，還好他有神級顏值才能受得住，問他有否問導演為何要搞成咁，他說導演擅於創作獨一無二的角色，而這個造型很適合創作出獨一無二的「亞皆老」。而拜絲就透露，導演的名模太太歌地亞雪花（Claudia Schiffer）對於造型給予了很多意見，加上有業界最強的造型團隊輔助，才打造出各個性十足的角色。