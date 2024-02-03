林嶺東風雲三部曲重上戲院　張耀揚《學校風雲》反派極致之作

美國電影學者David Bordwell於00年出版的《香港電影王國：娛樂的藝術》（Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment）一書中，曾以「盡皆過火，盡是癲狂」（All too extravagant, too gratuitously wild）去形容香港電影。而這兩句話，正好套用到火爆導演林嶺東執導的三部風雲之作。



MCL Airside 戲院便於２至３月，於巨幕獻映【林嶺東風雲三部曲】，將林氏作品的震撼威力放到最大。（網上圖片）

八、九十年代，是香港電影的黃金年代，那年頭香港電影人為拍到想要的鏡頭和效果，無所不用其極，不但有即興的場面，也有令製作人員或演員身處險地的拍攝手法。MCL Airside 戲院便於２至３月，於巨幕獻映【林嶺東風雲三部曲】，將林氏作品的震撼威力放到最大。

在電影《龍虎風雲》中，周潤發裝飾的高秋為警方臥底，在與匪幫一同行動時在警匪槍戰中中彈而死！（劇照）

戲中周潤發爆出不少金句，包括︰「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」（電影《監獄風雲》劇照）

三部作品分別是顛覆警匪忠奸線，影響力由近至《無間道》到昆頓塔倫天奴《落水狗》的《龍虎風雲》(1987)。深入江湖與囚牢，「忍一時風平浪靜,退一步海闊天空」，一舉開創監獄電影狂潮的《監獄風雲》(1987)。最後就是直擊黑社會入侵校園，少女被迫到深淵絕路，溫文老師與黑幫撕殺，刻劃社會現實比前作更為赤裸殘酷的《學校風雲》(1988）

張耀揚的殺氣騰騰，從銀幕上已浸透出來。（《學校風雲》劇照）

張耀揚將反派角色演出極致。（《學校風雲》劇照）

而三部作品的演員，除了主角，基本上都是起用同一批配角，其中張耀揚便分別在三部作品中都飾演反派角色，而且一部比一部更甚，去到《學校風雲》更是將黑社會的冷血殘酷推到極致，亦令張耀揚的反派形象根深蒂固。