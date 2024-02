林嶺東風雲三部曲重上戲院　張耀揚《學校風雲》反派極致之作

美國電影學者David Bordwell於00年出版的《香港電影王國:娛樂的藝術》(Planet Hong Kong: Popular Cinema and the Art of Entertainment)一書中,曾以「盡皆過火,盡是癲狂」(All too extravagant, too gratuitously wild)去形容香港電影。而這兩句話,正好套用到火爆導演林嶺東執導的三部風雲之作。



八、九十年代,是香港電影的黃金年代,那年頭香港電影人為拍到想要的鏡頭和效果,無所不用其極,不但有即興的場面,也有令製作人員或演員身處險地的拍攝手法。

三部作品分別是顛覆警匪忠奸線,影響力由近至《無間道》到昆頓塔倫天奴《落水狗》的《龍虎風雲》(1987)。深入江湖與囚牢,「忍一時風平浪靜,退一步海闊天空」,一舉開創監獄電影狂潮的《監獄風雲》(1987)。最後就是直擊黑社會入侵校園,少女被迫到深淵絕路,溫文老師與黑幫撕殺,刻劃社會現實比前作更為赤裸殘酷的《學校風雲》(1988)

而三部作品的演員,除了主角,基本上都是起用同一批配角,其中張耀揚便分別在三部作品中都飾演反派角色,而且一部比一部更甚,去到《學校風雲》更是將黑社會的冷血殘酷推到極致,亦令張耀揚的反派形象根深蒂固。