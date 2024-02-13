睇戲點解要食爆谷？　盤點5個你不知道的電影院冷知識

到戲院看電影相信是不少人的娛樂之一，不過老實說去到戲院大家除了買戲票、吃爆谷、看電影之外，應該都對戲院毫無概念。大家可有想過為何看電影一定要吃爆谷？座位為何都是紅色的？現在就為大家拆解一些你不知道的電影院冷知識。



到戲院看電影是不少人的娛樂。（資料圖片）

1. 看電影為何要吃爆谷？

電影院發展至今，推出的周邊小吃都五花八門，不過唯一沒有改變的就是上世紀開始有的爆谷，這要追溯至二、三十年代的美國。當時幾乎在所有娛樂場所都有爆谷的蹤影，但偏偏電影院沒有爆谷，是因為當時電影院的建築、裝修都走高級路線，所以就沒有售賣隨處可見的爆谷。

原來睇戲食爆谷都有段故。（資料圖片）

但好景不常，美國大蕭條時期，戲院經營得非常吃力，加上有聲電影的出現，看不懂字的小孩、或教育程度比較低的民眾，也可以成為電影觀眾，便宜的爆谷就成了民眾被偷偷帶進電影院的食物。電影院方看到商機，就開始售賣爆谷，成功將電影院起死回生，亦成就了電影配爆谷的文化。

2. 為何電影座位是紅色？

電影座位是紅色是有科學根據。（網上圖片）

大家可有留意過，幾乎所有電影院內的椅及布幕全是紅色？原來背後暗藏科學玄機，由於紅色是眼睛在黑暗中最不敏感的顏色，只要燈一關就彷彿隱形一般，完全不會干擾大家欣賞電影。有科學家指出，在低光源的環境下，紅、橙、黃、綠、青、藍、紫這七種色光，就只有紅色最先讓人喪失辨色能力，所以電影院為了最佳的觀賞效果，就特別用了紅色作椅子的顏色。

3. 為何電影院未播完字幕就開燈？

當電影播完後，戲院通常在播放工作人員名單時已經亮燈。原來這個做法是為了能多放映戲院場次才這樣做，還加上為了安全考量才開燈，畢竟不是所有觀眾都看完整個名單才離開。

經常看電影都未必知道關於戲院的冷知識。（資料圖片）

4. 多數港產片片長維持大概90分鐘？

不知道大家可有留意，港產片片長大多數圍繞90分鐘，而歐美電影片長則大概120分鐘？當年香港電影野繁榮時期，片商為了保證電影場次，所以規定了片長90分鐘左右，來增加收入。不過近年的香港電影都沒有這個規限，好似今年的賀歲片，最接近的是《臨時劫案》，長98分鐘，其次是《盜月者》108分鐘，《飯戲攻心2》更加去到133分鐘。

5. 為什麼通常視頻播放器中用三角形標誌以示播放？

通常播放器中以三角形表示播放，因為無論是錄音帶還是錄影帶，如果要從頭播放，都是左邊的輪盤剩餘的磁帶更多，結構上很像一個向右三角形。播放時左邊輪盤將磁帶傳送至右邊輪盤，方向上也是指向右的，其後演化至所有播放器都以三角形來表示播放。