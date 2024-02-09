臨時劫案︱曾比特負傷撐拐杖謝票　遇熱情女粉絲：坐你大髀得唔得

香港賀歲喜劇《臨時劫案》今日（9日）大年三十正式上映，電影由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演，今日胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、Ansonbean陳毅燊及Kathy仔王頌茵在上映日，到戲院連跑五場謝票，與觀眾粉絲們見面。就算大年三十，亦有不少支持《臨時劫案》的觀眾搶先於上映日入場，甚至有觀眾購買超過三場的戲飛，力撐《臨時劫案》上映！

胡定欣、曾比特、Ansonbean、梁仲恆、Kathy仔王頌茵及符家浚等主演《臨時劫案》的演員，在今日大年三十電影上映日，入場謝票。（梁碧玲 攝）

主演《臨時劫案》的曾比特（Mike）入場謝票期間，因為傷患而坐在觀眾席與到場粉絲合照，Ansonbean期間笑指：「我坐你大髀得啦！」現場亦有女粉絲熱情表示：「我坐你大髀得唔得？」令戲院觀眾非常興奮，直至離場時，該位熱情女粉絲仍關心曾比特的狀況，高呼：「小心啲吖Mike Mike！」可見曾比特人氣極旺！

一眾演員為《臨時劫案》謝票期間，負傷上陣的曾比特堅持撐拐杖出席！（梁碧玲 攝）

曾比特與Ansonbean於謝票前接受訪問，現場見曾比特撐拐杖現身，首先關心Mike的身體狀況，他表示：「我肌肉急性發炎，有一日突然間郁唔到，就有啲驚、嚇到成屋都好驚！最後去咗醫院，醫生幫我打咗枝止痛消炎針之後，就叫做行到幾步路，但係要扶住。」他表示發炎位置為後腰肌肉，與運動創傷無關。

曾比特與Ansonbean受訪時談到傷患，表示是後腰部肌肉急性發炎。（梁碧玲 攝）

曾比特與Ansonbean一邊受訪一邊吃爆谷，更笑言：「中醫嘅講法係唔好食啲『發』嘅食物，包括芋頭、糯米；西醫就冇話要戒口，但係兩邊都冇話要戒爆谷，所以我係可以食嘅！」年三十晚仍出席謝票，Ansonbean表示昨日已回家吃團年飯：「今晚會返屋企住，之後會再去探公公婆婆、爺爺嫲嫲！」他表示搬出來自住後，新年必然要花時間回家陪父母。

Ansonbean受訪時表示新年期間會多花時間陪伴家人。（梁碧玲 攝）

談到拍攝《臨時劫案》期間的趣事，曾比特笑指：「我記得有一幕喺泳池，為咗嗰一幕除衫，但係好似Cut咗！我哋（拍攝前）一齊喺更衣室做仰臥起坐！」Ansonbean表示：「佢嗰時好fit㗎！有腹肌！」Mike則笑指：「而家冇喇！要跟Ansonbean操下！」至於刪剪片段會否成為新年票房福利，曾比特笑指：「導演喺唔喺到？我陣間跪喺到求下導演先！」Ansonbean：「畀我哋赤裸一下！」Mike也同意表示：「唔好嘥咗啲露肉嘅鏡頭！」