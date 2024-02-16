亞洲電影大獎｜柯煒林自嘲超齡大使　希望頒獎禮上見到井上雄彥

由亞洲電影大獎學院主辦的第17 屆亞洲電影頒獎典禮，將於 3 月10 日假西九文化區戲曲中心舉行，大會今年請來四位來自亞洲不同地區的青年大使包括柯煒林 （香港）、劉冠廷（台灣）、馬里奧毛瑞爾（Mario MAURER，泰國）及宮澤冰魚（日本）出席於本地舉行之亞洲電影大獎頒獎典禮以及連串電影文化活動，和影迷分享他們對表演的心得和熱愛。

柯煒林成為四個來自亞洲不同地區的青年大使之一。（亞洲電影大獎提供）

四位青年大使中的香港代表柯煒林（Will Or），出道僅八年就演出過多個令觀眾印象深刻的角色，包括《點五步》裡的義氣仔「牛屎」，《濁水漂流》裡失語的離家青年「木仔」，以及《別叫我「賭神」》 裡的自閉症青年李陽，更曾獲台灣金馬獎及香港電影金像獎最佳男配角提名，演技備受肯定之餘，是香港最受期待的新世代男演員之一。是次為《亞洲電影大獎》(下稱「大獎」)出任青年大使，是Will 首次為電影活動擔任宣傳代表工作，日前他就為大獎拍攝宣傳短片，講解技術部門如何一點一滴構建電影世界，首集關於「攝影」這種無聲的語言，Will 分享攝影師怎樣用光線、色彩及運鏡等，用鏡頭說故事。

Will 的演藝之路也不是一帆風順，在23 年他便遇上樽頸位，遭遇難以突破的壓力。（亞洲電影大獎提供）

對於受到邀請，Will 最初有懷疑自己是否「超齡大使」，沒想過已屆32歲還可以出任青年大使，並感到受寵若驚，因相比起另外三位青年大使，自己的電影演出作品還不算很豐富。眼見香港電影的產量比起八、九十年代為少，但同輩的演員仍努力不懈地在尋找演出機會，自己有幸能和另外三個國家的演員一起為《亞洲電影大獎》宣傳，機會得來不易：「我將繼續做好自己作為演員的本份，用角色及電影作品吸引不同年齡層，包括年青人進戲院看香港電影。」

三位大使中，Will 在金馬獎時已認識了劉冠廷，他說從新聞得知劉冠廷快將升任父親：「3 月頒獎禮見面時可以親自恭喜他做了爸爸，又加添了不同的人生閱歷，為演出增添更多的養分。」和另外三位大使見面時，Will 希望能藉著電影這種全球共通的語言，了解一下他們在自己國家拍戲時有甚麼感受，也可以看到和自己差不多年齡的演員，所走過的不同演員歷程。他很自信的說：「只要他們告訴我最喜歡的電影首三位，我就能大約猜到他們的性格了！所以『你喜歡看甚麼電影？』是到時必問的問題。」

Will 最初有懷疑自己是否「超齡大使」，沒想過已屆32歲還可以出任青年大使。（亞洲電影大獎提供）

即使被譽為香港最受期待的新世代男演員之一，Will 的演藝之路也不是一帆風順，在23 年他便遇上樽頸位，遭遇難以突破的壓力。「23 年的十二個月期間，有接近九、十個月都在拍戲，演繹著不同的角色，我希望自己每次的演出都有所不同，但去年已找不到新的方向去演‧‧‧‧‧‧直至接拍了一部台灣的電影，導演一步步教我去演一個我不擅長的角色，調整我的狀態，才終於突破了這個樽頸位。」Will 認為遇上低潮，他的突破之道就是不要停下來。「要繼續嘗試，給自己一個思考空間，即使自己會和自己打架，但總會找到出路。」

至於在今年的亞洲電影大獎頒獎禮，Will 的夢想是能遇上井上雄彥：「去年上畫的《Slam Dunk》電影版將我帶回中學時代，導演井上雄彥現在已是電影人了！井上雄彥對於細節十分執著，要求自己在電影版中畫得更仔細、更真實，令我十分佩服，如果亞洲電影大獎能請到他來便好了！」