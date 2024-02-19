蜘蛛夫人｜一文睇晒六大看點　蜘蛛俠原來有登場？

Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web）近日上映，兩大性感美女狄高達莊遜（Dakota Johnson）與悉尼斯威尼（ Sydney Sweeney）坐鎮固然引起不少話題，除此之外部戲仲有咩睇頭呢？立即了解以下六大看點！

1／蜘蛛俠電影宇宙時間線最早的故事

《蜘蛛夫人》是 「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，以擁有預視能力的蜘蛛夫人Cassie為主角，更帶出了三名未覺醒的蜘蛛女（Spider-Woman/ Spider-Girl）角色 —Julia、Anya同Mattie，連繫了四個超級英雄世界。它是「蜘蛛俠電影宇宙」繼《毒魔》（Venom）（2018）、《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）（2021）及《魔比煞》（Morbius）（2022）後第四部作品，但時間線卻是整個電影宇宙最早的 — 去到2003年。

2／性感女神狄高達莊遜飾演「年輕的蜘蛛夫人」

憑《格雷的五十道色戒》系列熱爆全球的Dakota Johnson飾演蜘蛛夫人Cassie（Cassandra Webb），這個角色在漫畫中最早於1980年11月發行的The Amazing Spider-Man第210期登場，是一名坐在輪椅上的失明老婦，身患重症肌無力症，行動不便而且呼吸困難，需要連著一張巨大、猶如蜘蛛網般的維生系統生活。但她能夠心靈感應、預知未來，還可以將自己的靈魂投射到遠處等，是一位擁有異能的變種人，也是Marvel漫畫世界裡最強大角色之一，這與電影在人物設定上十分不同。

電影中Cassie是處於她剛發現自己超能力時，年輕、活躍且堅強，至電影結尾時，她才因受傷之故，導致失明與無法行走，變成較為與漫畫中的情況接近。而為了應付戲中不同的動作場面，Dakota也進行了特訓︰能夠在水中閉氣3分半鐘兼提升了駕駛技術 — 能夠高速180度調頭。

3／索爆悉尼斯威尼扮學生妹飾演二代蜘蛛女

其中一位蜘蛛女Julia由新生代女演員當中甚具人氣的悉尼斯威尼飾演。她憑藉《毒癮女孩》（Euphoria）中的演出廣受好評，形象突出的角色吸引全球觀眾注視。電影中她戴上眼鏡，穿上短裙扮學生妹，形象突出亦毫無違和感。

Julia最初於1984年10月發行的漫畫Secret Wars第6期登場，是漫畫中的二代蜘蛛女（Spider-Woman）。她被注射了蜘蛛毒液的血清而獲得了與蜘蛛人相似的能力，而蜘蛛夫人也在臨死前，將自己的超能力轉移到她身上。電影中Julia展露的能力是靈力網（psionic webs），與蜘蛛俠的『網』不同，她的網是帶電的，像閃電一樣，無論網擊中誰都會被電死（自己則不受影響）。她也可以揮動它們，這方面就像蜘蛛俠使用的網一樣。

4／Uncle Ben的出現

Cassie原本性格有點冷漠，唯一和她比較親近的就只有一起擔任救護員的拍擋Ben，即是年輕版的Uncle Ben，由演出過大熱劇集《小謊言》（Big Little Lies）的亞當史葛（Adam Scott）飾演。倆人是最好的朋友，亦互相支持，Cassie十分信任他，Ben也無條件信任Cassie，在她前往秘魯尋找過去時，一力承擔了照看三位蜘蛛女的責任。

Uncle Ben在弟弟Richard Parker及弟婦Mary Parker飛機失事喪生後，與Aunt May將他們的兒子Peter Parker接過來當親生兒子般撫養，對Peter影響至深，電影中亦陪伴著Peter Parker出世。而尾段Cassie在病床上對三位蜘蛛女說了一句別具深意的台詞︰「是啊，只是陪玩，不用負任何責任」，也暗示了他日後會背負起照顧Peter的命運。

5／Peter Parker出世了

其實電影中Peter Parker也有出現，只不過一開始是在媽媽Mary Parker（愛瑪羅拔絲 Emma Roberts飾演）的肚中。電影中他提早報到，當時爸爸Richard Parker適逢外出公幹，最終在Uncle Ben的陪伴下平安出世。

6／王菲大熱歌曲〈夢中人〉原版當片尾曲

電影片尾曲一出，大家都不期然心中跟著響起「夢~中~人~」，因為這正是昔日香港樂壇天后王菲大熱歌曲〈夢中人〉的英文原曲 — The Cranberries的〈Dreams〉（1994） 。歌詞亦表達了Cassie的心境 ：my life is changing everyday，in every possible way — 她的預視能力將改變未夾，以及將希望寄託在那三位未覺醒的蜘蛛女身上，十分貼切。