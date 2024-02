蜘蛛夫人｜一文睇晒六大看點　蜘蛛俠原來有登場？

Marvel超級英雄電影《蜘蛛夫人》(Madame Web)近日上映,兩大性感美女狄高達莊遜(Dakota Johnson)與悉尼斯威尼( Sydney Sweeney)坐鎮固然引起不少話題,除此之外部戲仲有咩睇頭呢?立即了解以下六大看點!

1/蜘蛛俠電影宇宙時間線最早的故事

《蜘蛛夫人》是 「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影,以擁有預視能力的蜘蛛夫人Cassie為主角,更帶出了三名未覺醒的蜘蛛女(Spider-Woman/ Spider-Girl)角色 —Julia、Anya同Mattie,連繫了四個超級英雄世界。它是「蜘蛛俠電影宇宙」繼《毒魔》(Venom)(2018)、《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)(2021)及《魔比煞》(Morbius)(2022)後第四部作品,但時間線卻是整個電影宇宙最早的 — 去到2003年。

2/性感女神狄高達莊遜飾演「年輕的蜘蛛夫人」

憑《格雷的五十道色戒》系列熱爆全球的Dakota Johnson飾演蜘蛛夫人Cassie(Cassandra Webb),這個角色在漫畫中最早於1980年11月發行的The Amazing Spider-Man第210期登場,是一名坐在輪椅上的失明老婦,身患重症肌無力症,行動不便而且呼吸困難,需要連著一張巨大、猶如蜘蛛網般的維生系統生活。但她能夠心靈感應、預知未來,還可以將自己的靈魂投射到遠處等,是一位擁有異能的變種人,也是Marvel漫畫世界裡最強大角色之一,這與電影在人物設定上十分不同。

電影中Cassie是處於她剛發現自己超能力時,年輕、活躍且堅強,至電影結尾時,她才因受傷之故,導致失明與無法行走,變成較為與漫畫中的情況接近。而為了應付戲中不同的動作場面,Dakota也進行了特訓︰能夠在水中閉氣3分半鐘兼提升了駕駛技術 — 能夠高速180度調頭。

3/索爆悉尼斯威尼扮學生妹飾演二代蜘蛛女

其中一位蜘蛛女Julia由新生代女演員當中甚具人氣的悉尼斯威尼飾演。她憑藉《毒癮女孩》(Euphoria)中的演出廣受好評,形象突出的角色吸引全球觀眾注視。電影中她戴上眼鏡,穿上短裙扮學生妹,形象突出亦毫無違和感。

Julia最初於1984年10月發行的漫畫Secret Wars第6期登場,是漫畫中的二代蜘蛛女(Spider-Woman)。她被注射了蜘蛛毒液的血清而獲得了與蜘蛛人相似的能力,而蜘蛛夫人也在臨死前,將自己的超能力轉移到她身上。電影中Julia展露的能力是靈力網(psionic webs),與蜘蛛俠的『網』不同,她的網是帶電的,像閃電一樣,無論網擊中誰都會被電死(自己則不受影響)。她也可以揮動它們,這方面就像蜘蛛俠使用的網一樣。

4/Uncle Ben的出現

Cassie原本性格有點冷漠,唯一和她比較親近的就只有一起擔任救護員的拍擋Ben,即是年輕版的Uncle Ben,由演出過大熱劇集《小謊言》(Big Little Lies)的亞當史葛(Adam Scott)飾演。倆人是最好的朋友,亦互相支持,Cassie十分信任他,Ben也無條件信任Cassie,在她前往秘魯尋找過去時,一力承擔了照看三位蜘蛛女的責任。

Uncle Ben在弟弟Richard Parker及弟婦Mary Parker飛機失事喪生後,與Aunt May將他們的兒子Peter Parker接過來當親生兒子般撫養,對Peter影響至深,電影中亦陪伴著Peter Parker出世。而尾段Cassie在病床上對三位蜘蛛女說了一句別具深意的台詞︰「是啊,只是陪玩,不用負任何責任」,也暗示了他日後會背負起照顧Peter的命運。

5/Peter Parker出世了

其實電影中Peter Parker也有出現,只不過一開始是在媽媽Mary Parker(愛瑪羅拔絲 Emma Roberts飾演)的肚中。電影中他提早報到,當時爸爸Richard Parker適逢外出公幹,最終在Uncle Ben的陪伴下平安出世。

6/王菲大熱歌曲〈夢中人〉原版當片尾曲

電影片尾曲一出,大家都不期然心中跟著響起「夢~中~人~」,因為這正是昔日香港樂壇天后王菲大熱歌曲〈夢中人〉的英文原曲 — The Cranberries的〈Dreams〉(1994) 。歌詞亦表達了Cassie的心境 :my life is changing everyday,in every possible way — 她的預視能力將改變未夾,以及將希望寄託在那三位未覺醒的蜘蛛女身上,十分貼切。