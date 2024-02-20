沙丘瀚戰2｜鄭裕玲赴美訪問「甜茶」　披露成為百大型男榜首秘訣

鄭裕玲（Do姐）最新一集的《The Do Show》，親赴美國洛杉磯，為將在2月29日上映的電影《沙丘瀚戰：第二章》 進行宣傳訪問。Do姐除了成為全球首批搶先觀賞電影的人，更能親自訪問導演丹尼斯維爾諾夫和一眾主演包括添麥菲查洛美「甜茶」、奧斯汀畢拿、辛蒂雅、科倫絲佩芝、史戴倫史卡斯格、Dave Bautista。

麥菲查洛美在鏡頭前表現可愛。（影片截圖）

在亞洲乃至全球只有極少採訪名額，每個參與訪問的人也是經過一步步的申請，再精選出來，今次Do姐獲邀參與電影 junket，可以說是帶領The Do Show晉身國際之外，一向是男神收集之首的Do姐，連排行「全球百大型男排行榜」榜首的麥菲查洛美「甜茶」及「百大全球最具影響力」之一的奧斯汀畢拿都被Do姐以鏡頭捕捉！

鄭裕玲成為少數獲邀出席電影 junket的傳媒。（影片截圖）

訪問中，當Do姐問到Timothee知否自己有一個稱號時，他搶先講出「甜茶」反令Do姐驚喜。而Do姐再問及他獲得「全球百大型男」榜首的稱號有甚麼感受時，甜茶表現得十分意外，他說：「我不知道！但我經常食香口膠練出緊致的下巴。」他與拍檔奧斯汀的反應和互動十分可愛！

最後來個合照留念。（電影公司提供）

對於再度參演《沙丘瀚戰》系列電影飾演「采寧」，辛蒂雅表示十分興趣，她說：「這是夢寐以求的角色，透過今次可以更深入了解這些角色。」而對於新加盟的科倫絲佩芝，她說：「我在看完《沙丘瀚戰》時就萌生了一種 『我想成為一名演員出演這樣的電影』的感覺，後來就問了團隊會否有第二部，然後我就成為了一份子。」