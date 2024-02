《第74屆柏林影展》現正舉行,大會昨晚向名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)頒發終身成就獎,以表揚仔在電影業的成就,他帶同跟第五任妻子Helen Morris所生的女兒Francesca一同現身紅地氈。

馬田史高西斯與孻女Francesca一同現身紅地氈。(視覺中國)

德國名導Wim Wenders負責介紹馬田史高西斯出場,馬田入行逾60年,執導過逾40部作品,當中包括多部膾炙人口的電影,如《的士司機》(Taxi Driver)、《狂牛》(Raging Bull)及《盜亦有道》(Goodfellas)等,而近廿年跟里安納度迪卡比奧(Leonardo DiCaprio)合作的《紐約風雲》(Gangs of New York)、《娛樂大亨》(The Aviator)、《不赦島》(Shutter Island)、《無間道風雲》(The Departed)、《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)及今年入圍多個頒獎禮的《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)亦大受歡迎。