紅毯先生影評｜最放下身段的演出　由劉德華出說勤力不再重要？

電影《紅毯先生》在內地遇上滑鐵盧，上映7日便因票房成績不理想而撤檔，姑勿論此舉是否明智，但已對該片貼上標籤︰「唔得」、「唔好睇」，成為一個個難以磨滅的傷痕。說實話，看故事大綱再看預告，對該片的期待值是劉德華近年作品之最，是否差到要撤檔，要入場親身感受。



劉德華在戲中飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝。（《紅毯先生》劇照）

個人覺得，只要你看過預告覺得有期盼，覺得有興趣，那看畢就絕對不會失望，完全對味！這是一部劉德華夫子自道的電影，所演的角色劉偉馳是個入行40年贏盡名利的大明星，偏偏就欠一個金像獎最佳男主角作肯定，於是順應潮流去拍一部影展影審會愛的農民題材電影。

《暗戰》為劉德華迎來第一座影帝。（《暗戰》影片截圖）

這正正是劉德華在1999年，拍《暗戰》前的狀況，雖一直是票房保證，但就是與獎項無緣。直至杜琪峯出手，不用演農民都能摘下第一枚影帝。這方面，劉德華會比劉偉馳幸運，但隨後的遭遇，又是否只是一個角色而已？其實全片都是華仔歷年來的寫照，隱婚風波、墮馬意外，字裡行間都想跟大家來個交流，流露一次自己的真正想法。

戲中有不少荒謬的情節，帶出一樣的喜感。（《紅毯先生》劇照）

更有趣是戲中的劉偉馳，會做一些跟大家眼中的劉德華，背道而馳的事，會對助手大發雷霆甚至動粗、撞花人架車會得過且過避責會復仇，更「破壞」天王形像的是想染上一夜情，而且行動前更小心翼翼檢查有冇偷拍，當《潛行》中的大反派心底裡仍是位暖男時，這些人性舉動反而更令觀眾看得刺激。

不斷重演自己的經典場口，都是近年短片市場的常態。（《紅毯先生》劇照）

除了自嘲，電影也在諷時下娛圈的所謂常態，農民電影帶出的棉襖文化，仍是外國影展評審想看的嗎？然後象徵式地走訪村落，小住一天半夜的戲劇式生活，就自覺體驗到真正農民的苦處，還有投資方的傲氣橫蠻，外行主導內行的荒謬，或多或少都是多年來在劉生心目中的真體驗。

劉偉馳要重新適應娛圈生態，劉德華都要。（《紅毯先生》劇照）

不過看得痛心是一直令劉德華引以為傲的勤力與認真，在戲中似乎一文不值。戲中的劉偉馳極自律，定時定候會做平板支撐，保持最好的體態，即使拍網上視頻都會執著要認真，道具要真實，咬字要清楚，但一切原來會被視為趕不上潮流。最後甚至因為不怕危險，親身上陣去演墮馬戲，都被指虐待動物軒然大波，所有潮流都似乎在違反自己的價值觀，要行落去是否就要送上一個又一個不明不白的道歉？

戲中有不少廣東話對白，那份寫實，又是要加分。（《紅毯先生》劇照）

作為巨星，就是要有這種胸襟和豁達，正如黎明早年都重演自己唱《對不起我愛你》時的走音醜怪去賣廣告，勇於面對自己，總比做鴕鳥好。《紅毯先生》在香港票房都應該不會大賣，但可以肯定這是一部用心拍攝的電影，亦成功地展現出不一樣的劉德華。更值得一讚，該片近乎一半對白都是廣東話，只要他自己一人或與助手單立文相處，便說廣東話沒刻意轉成國語，那份寫實，又是要加分。