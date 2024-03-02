臨時劫案｜郭富城用金句回應票房　囡囡睇中槍一幕喊：佢感情豐富

賀歲片《臨時劫案》今日（2/3）舉行一連七場謝票，剛在馬來西亞舉行完演唱會返港的主角郭富城，便首度加入謝票團隊，聯同導演麥啟光、演員張松之、符家浚、王頌茵現身戲院。

郭富城首度加入謝票團隊，聯同導演麥啟光、演員張松之、符家浚、王頌茵現身戲院。（葉志明 攝）

「首先梗係要講多謝，唔使講Sorry。（記：對於票房表現呢？）啱晒數！」郭富城都指身邊多咗人同佢「講多謝」，而他多數以「Sorry」作回應。對於電影上映已達三星期仍可以謝票，他表示一直都想出嚟謝票：「但我過完年便去馬來西亞做演唱會，返來電影公司問可唔可以出嚟謝票，之前廣州謝票謝咗，而家好番晒，都想見下影迷答謝大家支持。」

郭富城笑稱近日身邊不少人都對他「講多謝」。（葉志明 攝）

問到戲中對白大受歡迎，自己有冇份參與創作：「我同編劇阿斌（陳偉斌）都有一齊傾，對白係死嘅，人係生，有既定對白都要臨場演繹。導演都好信任我，接受我意見，畀我加句：『識唔識英文？識，Go！』不同處境都會有不同對白。」

對於票房郭富城當然希望想再好啲：「一部電影有好啲票房，投資者都會有信心繼續開多啲戲，香港電影係需要多啲新模式拍攝嘅手法。雖然呢套戲好多黑色幽默，但我唔係喜劇之王，喜劇之王係星爺，我係悲劇之王。」

雖然電影大受歡迎，但礙於戲中涉及少許血腥及暴力場面，所以郭富城就表示暫時不會讓兩個囡囡入場觀看：「媽媽都畀佢哋睇到一幕我中槍畫面，囡囡感情太豐富，傷心到喊，所以等佢大個啲先睇。」

郭富城暫時不讓個女兒看《臨時劫案》，怕會喊。（葉志明 攝）

導演麥啟光接受訪問時，就表示雖然部戲開初表現麻麻，輸在起跑線，但都會急起直追：「我哋會喺底度爬番上嚟。」至於問到會否開續集，麥啟光就表示暫時不會：「因為《臨時》本身已經有個模式同講故事手法，太快去重複觀眾會冇驚喜。我又透露，一直都構思緊部戲，就冇郭富城、林家棟、任賢齊佢哋，會拍班新人（符家浚、王頌恩），睇下成唔成到事。」