湯告魯斯女兒即將成年斷每年七位數生活費　母女恐難保富豪式生活

荷里活一線影星湯告魯斯（Tom Cruise）從影四十年以來，拍攝超過40部電影，片酬往往以億計算，亦因為作品紅遍世界各地而成為超級富豪，身家據外媒估計高達6億美元（約港幣46億8000萬元）！如今單身的湯告魯斯曾歷三段婚姻，自與第三任妻子姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）於2012年離婚後，12年來雖然屢傳緋聞，但亦從未再婚。

湯告魯斯曾歷三段婚姻，自2012年與前妻姬蒂賀姆絲離婚後，12年來一直未有再婚。（視覺中國）

湯告魯斯的片酬往往以億元計算。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

據外媒報道，湯告魯斯與姬蒂賀姆絲的離婚協議中，承諾自2012年開始每年支付40萬美元（約港幣312萬元）予母女作為生活費，同時亦會承擔女兒Suri Cruise的醫療、牙科、保險、教育費用支出，直到Suri成年為止。由於2006年出生的Suri Cruise即將於今年4月18日滿18歲，意味湯告魯斯即將中止支付贍養費，而自2012年至今，湯告魯斯亦已累計支付約高達480萬美元（約港幣3700萬元）予前妻及女兒。

湯告魯斯曾歷三段婚姻，第三任妻子為演員姬蒂賀姆絲。（Getty Images）

湯告魯斯與姬蒂賀姆絲離婚後，每年支付40萬美元予母女作為生活費。（視覺中國）

湯告魯斯與姬蒂賀姆絲的女兒Suri，將於今年4月成年。（視覺中國）

隨Suri Cruise成年、湯告魯斯中止支付母女生活費後，外界估計姬蒂賀姆絲母女將終結富豪式生活，而離婚後從幕前跨界成為導演的賀姆絲，亦估計將要繼續演出與執導，才能維持離婚後十多年的生活質素。