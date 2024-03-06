余香凝期待金像慶功多過得獎　吳慷仁幽默回應戀情︰廣東話唔識聽

第30屆香港電影評論學會大獎今日（6日）舉行，評論學會本屆兩大演技獎分別由吳慷仁奪及余香凝獲得，二人均為首度得獎。

第30屆電影評論學會大獎今日（6日）舉行，由「評論學會獎之最」韋家輝擔任頒獎嘉賓。（梁碧玲 攝）

余香凝在得獎後，接受傳媒訪問時表示：「我覺得呢個獎唔係畀余香凝，係畀成個團隊。」她表示希望感謝每位演員及幕後團隊成員，更擔心自己會記漏感謝對象：「講到多謝導演、望到佢喺台下面，我忍唔住有啲想喊！」至於若在金像獎得獎會否擔心淚腺失守，她謙虛表示：「見到Rachel（梁雍婷）會喊；見到導演（得獎）都會喊。自己對個獎冇太大諗法，因為每一個入圍者都真係好好！」

余香凝獲評論學會最佳女演員獎後接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

下月即將登上金像獎紅地氈，余香凝表示未選擇戰衣，而去年金像獎前宣布懷孕好消息的Jennifer，笑言今年未必有同類喜訊：「已經好完美喇！應該唔會有好消息，或者可能會有其他好消息囉！」但Jennifer亦表示期待金像獎慶典後狂歡：「我比較期待個afterparty！上年慶功自己因為懷孕而好攰、又冇得飲酒盡興，所以今年好期待！」

余香凝笑言今年未會有如去年一樣有懷孕一樣的好消息。（梁碧玲 攝）

吳慷仁於評論學會大獎上獲得首個香港電影獎項，他受訪時表示獎項具極大鼓勵性：「我可以演到香港電影，每一次都覺得係最後一次，因為一個台灣人嚟香港演一個香港人，其實對香港觀眾嚟講冇乜必要性，所以我好珍惜每一次機會。」吳慷仁表示近來每個月也因為工作而來香港，新年期間來港最開心是收到利是：「係啊！因為台灣冇㗎！因為我而家四十歲，冇機會收到台灣嘅紅包，係畀紅包人多啲！但係我嚟香港、好鍾意利是，真係好鍾意！因為一直單身就可以一直收利是！」

至於吳慷仁與女朋友台灣女演員邵雨薇的感情發展，被問到會否每天踏入婚姻，吳慷仁則幽默回應：「吓？廣東話唔識聽啊！順其自然啦。」而金像獎紅地氈上會否一同亮相，吳慷仁則表示：「冇啦，佢嘅工作都好唔得閒。」香港影迷暫時未有機會目睹二人同場亮相。

吳慷仁獲最佳男演員獎後，接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）