專訪︱曾國祥力爭港劇登串流　「不用百分百廣東話才是香港故事」

串流平台Netflix斥資拍攝科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，將於3月21日正式啟播。曾經憑《少年的你》榮獲香港電影金像獎「最佳導演」的曾國祥，為Netflix《3體》擔任首兩集導演，早前曾國祥（Derek）接受《香港01》專訪，在談論荷里活製作以外，亦分享香港影視作品走進世界串流舞台的困境與阻力。



Netflix版《3體》首兩集導演曾國祥，早前接受《香港01》專訪談論荷里活製作以外，亦分享香港影視作品走進世界串流舞台的困境與阻力。（梁碧玲 攝）

Netflix版《3體》將於3月21日正式於串流平台啟播。（《3體》劇集劇照）

曾國祥接受專訪期間，分享自己亦是一位劇迷，無論因為工作或消閒亦會花時間「煲劇」，早年曾赴加拿大居住與求學的Derek，表示在歐美劇集外亦會涉獵韓劇，研究全球大流行的原因。曾國祥表示：「其實這幾年間我也希望開發、拍攝劇集，我與《少年的你》的監製（許月珍）以及幾位欣賞的導演朋友開設一間公司，計劃發展亞洲題材的劇集作品。不論在香港、內地、台灣、日本發生的故事也希望開發，而作品則面向國際、吸引全世界的觀眾收看。」

在工作內外，曾國祥都是一位劇迷，不單收看歐美劇集，亦會涉獵韓劇。（梁碧玲 攝）

「現實就係冇人要廣東話作品」

曾國祥表示要走進串流，具有先決條件：「要外國對我們一班製作人有信心，起碼要做到一兩部成功、流行的劇集，建立起信心後才會有機會拍攝風險較高的作品。因為現實就是，劇集的範疇內沒有人要廣東話的作品。」他進一步分析指：「始終廣東話的市場主要在香港，過去八十年代、所謂香港的黃金年代，當時亞洲所有地區也爭相上映香港電影，包括韓國、日本、台灣以至星馬一帶，也渴求香港電影。但到今時今日，以上的地區製作已經非常成熟，不再需要香港的作品。堅持拍攝廣東話作品，沒有人會購入引進的情況下，難以平衡投資。」

曾國祥亦表示拍攝劇集所耗用的資金不下於電影：「拍攝影視作品最大的悲哀，其實是一個非常『燒錢』的行為，要有一定的資源才能夠製作質素好的作品。今時今日拍攝劇集，每集接近一小時，拍攝八集計算其實已經六至八部電影的份量，所以資源需要充足才能夠完成。」他亦分享到與Netflix等單位商談的經驗：「現在與串流平台商討合作，提議要拍廣東話或題材本土的故事，對方會直接表示沒有市場，只會提供極少極少資源進行製作。如果在極有限的資源下完成作品，是一眾同業需要面對、解決的問題。」

曾國祥表示在面向世界觀眾的串流上，廣東話作品沒有市場。（梁碧玲 攝）

為求突破困局，Derek以台灣的成功例子為參考：「台灣示範了一個不錯的先例，一開始沒有人知道台灣的Netflix劇集會成功，但出現第一部流行的作品後，第二部便會獲得較多的資源，自然逐漸擴充資源，拍攝更多作品。」

「不會為廣東話與香港味劃等號」

至於廣東話與香港劇集的關係，曾國祥表示：「我不會用一個『我只係用廣東話』的思維進行製作，會按故事本質而定。」他以一個正在籌備的作品為例：「現在開發的故事中，其中一個關於菲律賓外傭，完全發生在香港但語言便不用廣東話，用英語及菲律賓語，所以要視乎故事的定位。」

坊間不時會將廣東話與影視作品中的香港味道劃上等號，曾國祥並不完全同意：「我不會為廣東話與香港味劃上等號。不論殖民地時代甚至現在，香港也有許多外國人，該族群亦有屬於他們的故事，不能抹殺他們在香港的故事。所以對我而言，不代表百分百廣東話才是香港故事，當然廣東話是主要的語言，不能流失、我亦相信不會流失。」